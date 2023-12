Opel Grandland GSe mostra di cosa è capace sui Monti Sibillini

Esplorare i Monti Sibillini diventa un’esperienza unica al volante del SUV ibrido di Opel, un’auto che unisce caratteristiche personalizzate e prestazioni di alto livello. Opel Grandland GSe si distingue per la sua tecnologia ibrida plug-in, composta da un motore turbo benzina a quattro cilindri e due motori elettrici (uno per asse), con una potenza totale di 300 cavalli. I motori elettrici anteriori e posteriori producono rispettivamente fino a 81 kW/110 CV e 83 kW/113 CV.

Opel Grandland GSe, SUV ibrido e flessibile mostra di cosa è capace esplorando i monti Sibillini

Questo SUV di fascia alta accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi, raggiungendo i 235 km/h di velocità massima. Dotato di trazione integrale, il Grandland GSe di Opel affronta con agilità e sicurezza i percorsi montani dei Sibillini, grazie anche a specifiche regolazioni dello sterzo e sospensioni con ammortizzatori a molle Koni FSD, garantendo maneggevolezza e comfort su diverse superfici stradali. La versatilità e la fluidità offerte dalla motorizzazione ibrida si uniscono alla manovrabilità, rendendo Opel Grandland GSe agile e veloce sulle strade di montagna, quasi come un veicolo sportivo.

Il guidatore ha a disposizione quattro modalità di guida: Modalità Elettrica: consente di guidare senza emissioni locali fino a 135 km/h.Trazione Integrale: garantisce la miglior trazione su diverse superfici e funziona in modalità elettrica fino a 80 km/h. Modalità Sport: combina la potenza dei motori a combustione elettrici per uno stile di guida dinamico, offrendo 221 kW/300 CV. Modalità Ibrida: regola automaticamente l’efficienza combinata dei motori a combustione ed elettrici.

Le diverse opzioni di trazione, insieme alla tecnologia KONI FSD, non solo rendono la guida piacevole in tutte le condizioni, ma rendono anche Opel Grandland GSe altamente efficiente. Durante la discesa, i motori elettrici diventano generatori, convertendo l’energia della decelerazione in carica per la batteria da 14,2 kWh, che si ricarica gratuitamente, fornendo energia per le salite successive.