ADAC Opel Electric Rally Cup: vittoria casalinga per Luca Pröglhöf al Rallye Weiz

Luca Pröglhöf ha festeggiato la sua terza vittoria della stagione all’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” di quest’anno nel fine settimana. Non è riuscito a fermarlo nemmeno un temporale che venerdì pomeriggio ha colpito il parco assistenza del Weiz Rally e le tende dei team e ha causato l’interruzione del rally fino al mattino successivo.

Pröglhöf è il campione di metà stagione della ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe”

Insieme alla sua copilota Christina “Dina” Ettel, il 24enne austriaco ha mostrato una prestazione fenomenale nella sua gara di casa, è stato il più veloce in dieci delle undici prove speciali e aveva un vantaggio di 2:11 minuti sulla seconda. sabato sera hanno piazzato al traguardo i francesi Anthony Rott e Hervé Faucher. Al terzo posto si è classificata la coppia spagnola Alex Español Jove/Patricia Sáiz Ruiloba.

“Missione compiuta”, ha esultato Pröglhöf, che a metà stagione ha aumentato il suo vantaggio nella classifica generale a 31 punti. “Ci siamo preparati al meglio, abbiamo studiato molte onboard dello scorso anno e abbiamo creato una nota perfetta. Abbiamo preso subito il ritmo e siamo riusciti a tenere un ritmo elevato senza dover correre troppi rischi.” Particolarmente degno di nota: nella nona prova speciale, l’austriaco ha raggiunto una coppia massima di 260 Newton metri con la sua 100 kW (136 CV).

La Opel Corsa Rally Electric ha ottenuto il decimo miglior tempo nella classifica generale. Pröglhöf/Ettel abbandonò i veicoli a quattro ruote motrici, alcuni dei quali due volte più potenti. “In discesa è semplicemente: fuoco aperto!” ride Pröglhöf. “La Corsa Rally Electric si comporta in modo fantastico su strada, e dopo tre anni ho così tanta fiducia in me stesso e nella macchina che posso spingermi al limite in questi passaggi. È stato di nuovo molto divertente”.

Anche Anthony Rott è soddisfatto della sua prestazione, ma l’alsaziano vuole di più: “Ci eravamo preparati molto bene per il Rally di Weiz dopo che qui le cose non erano andate bene l’anno scorso. Ho tratto molto beneficio dall’esperienza di Hervé. Abbiamo avuto un buon feeling con le mutevoli condizioni di aderenza e ci siamo sentiti a nostro agio in macchina. Ora speriamo di poter fare un po’ meglio a Stemwede e mettere più pressione sul nostro amico Luca Alex Español è salito al terzo posto nella classifica generale con il podio: “È stato un rally difficile, ci siamo affrontati a vicenda”. il primo giorno abbiamo faticato a trovare il nostro ritmo. Gli ultimi rally in casa non sono stati facili, ma ad ogni prova le cose sono migliorate. Complimenti a Luca, qui è stato imbattibile. Ma tutto sommato sono contento della mia prestazione”.

La donna più veloce nel campo delle auto elettriche veloci è stata la belga Lyssia Baudet, che ha gareggiato per la prima volta sul sedile caldo con la francese Lea Sam-Caw-Frève. Baudet, sostenuto dalla associazione automobilistica belga RACB, alla fine ha ottenuto il quarto posto davanti ai piloti francesi sponsorizzati dalla FFSA Emma Chalvin/Emy Ailloud-Perraud, che hanno così mantenuto il quarto posto nella classifica provvisoria. “Il primo incontro con Lea è andato molto bene”, ha detto felice Lyssia Baudet. “Il rally è stato molto impegnativo a causa delle condizioni di aderenza in continuo cambiamento, ma siamo andati sempre meglio d’accordo. Il quarto posto è fantastico, ma sarò davvero felice solo quando avanzerò un po’ più avanti”.

Anche l’austriaco Matthias Walkner ha lasciato una grande impressione. Il vincitore della classifica motociclistica del Rally Dakar 2018 ha offerto una prestazione strepitosa insieme al copilota Thomas Haider in quello che era solo il suo secondo rally automobilistico e guidava molto velocemente come pilota del veicolo che lo precedeva.

“È stato un vero piacere per me poter prendere parte a questo grande rally per la prima volta dopo il mio incidente”, ha detto Walkner. “Devo dire che questa coppa rally monomarca elettrica funziona molto bene. Ci siamo sentiti in mani perfette e ci siamo divertiti tantissimo. Sono rimasto piacevolmente sorpreso da quanto sia ben bilanciata la Corsa Rally Electric. Ad ogni chilometro ci siamo orientati meglio con la macchina e abbiamo acquisito sempre più fiducia in noi stessi. Non vedo l’ora di saperne di più, si spera!”

Anche il giornalista Reiner Kuhn e il copilota Ilka Minor si sono trovati bene durante la loro prima uscita sulla Corsa Rally Electric, almeno dopo un piccolo bacio sul muro nella prima prova speciale. “Dopodiché abbiamo preso le cose un po’ più alla leggera”, ha sorriso l’esperto scrittore di rally. “Man mano che mi abituavo alla macchina e diventavo più sicuro, anche il divertimento aumentava. Ho raggiunto il mio obiettivo e ho portato la macchina al traguardo in sicurezza. Per me il rally in realtà dovrebbe iniziare adesso”.

Il quinto round dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” si svolgerà il 9/10. Agosto nell’ambito dell’ADAC Rallye Stemweder Berg intorno a Lübbecke. N-tv trasmetterà un report sia del Weiz Rally che del Stemweder Berg Rally domenica 11 agosto alle 11:15 e alle 19:15.