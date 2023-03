Opel Grandland GSe: Irmscher svela la sua versione modificata

Opel ha recentemente presentato una versione sportiva del suo Grandland con il nome di Opel Grandland GSe. Quest’ultima parola sta per Grand Sport electric e rappresenta la sportività secondo la casa automobilistica tedesca nel segmento dei veicoli elettrificati.

Questo però non era abbastanza per il noto tuner tedesco Irmscher, che ha deciso di realizzare una versione modificata. Il preparatore ha rafforzato l’aspetto sportivo del SUV con un pacchetto speciale che prevede diverse modifiche.

Opel Grandland GSe by Irmscher

Opel Grandland GSe: il SUV sportivo diventa ancora più aggressivo grazie a Irmscher

In particolare, il kit include modifiche all’esterno e un telaio migliorato per offrire una guida più dinamica. Irmscher ha reso l’esterno del Grandland GSe più aggressivo, installando nuove minigonne laterali con pedane più sporgenti rifinite in alluminio nero o lucido, degli adesivi neri o rossi nella parte inferiore dei pannelli e dei nuovi cerchi in lega Heli Star da 19” e 20”. Il set è verniciato di nero ed è abbinato a pneumatici 235/40 o 235/45. Da notare che il paraurti anteriore che è rimasto quello del modello originale.

Come anticipato ad inizio articolo, Irmscher ha modificato le sospensioni dell’Opel Grandland GSe, installando degli ammortizzatori Koni in grado di ridurre l’altezza da terra di 30 mm grazie a molle con una corsa più corta per una postura più sportiva.

A livello tecnico, il modello dispone di un gruppo propulsore ibrido plug-in capace di sviluppare ben 300 CV di potenza per un’accelerazione entusiasmante, una coppia istantanea e una tenuta di strada senza pari. Inoltre, c’è la trazione integrale. Prevede una configurazione con un motore turbo benzina abbinato a due propulsori elettrici e un cambio automatico elettrificato a 8 marce, per una coppia massima di 520 Nm.

Propone una modalità EV con autonomia fino a 65 km

Ricordiamo che questo modello si propone sul mercato come un SUV di medie dimensioni che combina design elegante, prestazioni eccezionali e un’ampia gamma di funzionalità tecnologiche. Fa parte della gamma Grandland, ma si distingue per la sua propulsione elettrificata, che offre un’esperienza di guida sostenibile e a basse emissioni.

Una delle caratteristiche principali dell’Opel Grandland GSe è la sua coppia di motori elettrici, che offrono una guida silenziosa e fluida. La batteria è in grado di garantire fino a 65 km di autonomia con una singola ricarica e in modalità 100% elettrica, rendendolo adatto sia per gli spostamenti urbani che per viaggi più lunghi. Inoltre, il tempo di ricarica è generalmente breve, grazie alla compatibilità con stazioni di ricarica rapida.

Il design esterno è moderno e accattivante, con linee fluide e dettagli distintivi che lo rendono facilmente riconoscibile come parte della famiglia Opel. All’interno, l’abitacolo è spazioso e confortevole, con materiali di alta qualità e una disposizione ergonomica dei comandi. L’infotainment è intuitivo e ricco di funzionalità, tra cui connettività smartphone e navigazione avanzata.

La sicurezza è un aspetto fondamentale per il brand di Stellantis e l’Opel Grandland GSe non fa eccezione. È dotato di numerosi sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo, l’assistenza al mantenimento della corsia e il monitoraggio degli angoli ciechi. Questi aiutano a ridurre il rischio di incidenti e a migliorare la sicurezza sia per il conducente che per i passeggeri.