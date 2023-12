Nuova Lancia Delta: il suo design potrebbe apparire così?

Nuova Lancia Delta sarà una delle auto che in futuro faranno parte della gamma della casa automobilistica italiana di Stellantis. Le altre due come sappiamo sono la nuova Lancia Ypsilon e la nuova Lancia Gamma. Tra le tre sarà l’ultima ad arrivare infatti il suo debutto è previsto nel 2028. Nonostante manchi ancora tanto al suo arrivo sul mercato sono in molti a chiedersi come sarà questa auto. Del resto gli estimatori di questo veicolo sono davvero tanti. Questo grazie alla sua celebre antenata e alle sue vittorie nel campionato del mondo di Rally che l’hanno resa immortale.

Un render immagina così la nuova Lancia Delta che vedremo nel 2028

La nuova Lancia Delta ovviamente è al centro delle discussioni di appassionati e addetti ai lavori sul web come dimostrano numerosi render apparsi ad immaginare quello che sarà il suo aspetto. Tra questi uno degli ultimi ad essere apparsi è quello del creatore digitale Alessandro Masera che ha immaginato così l’aspetto del futuro modello che sarà solo elettrico e nascerà su piattaforma STLA Medium. Non è ancora chiaro dove questa auto sarà prodotta.

Non escludiamo che possa essere sempre Melfi la sua casa ma nemmeno che questa vettura possa essere prodotta all’estero. Di certo sappiamo che sarà lunga circa 4,4 m come indicato dal CEO di Lancia Luca Napolitano. Come si vede da questo render saranno molti gli elementi di design presi in prestito dalla concept Lancia Pu+Ra HPE soprattutto per quanto riguarda la parte anteriore. Questa sarà una caratteristica di tutte le future auto di Lancia come abbiamo potuto notare nel recente teaser relativo alla nuova Lancia Ypsilon.

Nuova Lancia Delta avrà un ruolo importante nella gamma della casa italiana che vuole affermarsi come brand premium di Stellantis in Europa. Ci si aspetta un buon numero di vendite in mercati importanti dove questa auto ancora oggi continua ad essere molto popolare.