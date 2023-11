Nuova Lancia Gamma: con la futura fastback il marchio si spingerà dove non è mai andato

Nel 2026 arriverà la nuova Lancia Gamma. Sarà una fastback elettrica, con un’autonomia di 700 chilometri e una lunghezza di 4.70 metri. La “berlina con il portellone” sarà prodotta nello stabilimento italiano di Melfi, che dal 2024 non produrrà più la Fiat 500X e dal 2025 la Jeep Renegade, e si baserà sulla piattaforma modulare STLA Medium che ha debuttato con la terza generazione di Peugeot 3008.

Nuova Lancia Gamma: la casa italiana entrerà per la prima volta in un segmento di mercato fino ad ora inesplorato

La nuova Lancia Gamma è stata presentata come “l’ammiraglia di Casa Lancia”, ma i 4,70 metri la collocano nel segmento delle medie e non delle ammiraglie. La Gamma fa parte del piano decennale che prevede tre nuovi modelli, a partire dalla nuova Lancia Ypsilon, prodotta a Saragozza, prevista nel 2024 sia in versione ibrida sia totalmente elettrica. Nel 2026 seguirà la Gamma solo in versione elettrica, mentre nel 2028 arriverà la nuova Delta disponibile solo in versione Bev. Dal 2026, il marchio fondato da Vincenzo Lancia proporrà solo vetture elettriche in gamma, mentre dal 2028 abbandonerà i modelli ibridi per passare al 100% elettrico.

STLA Medium è la base per competere con tedeschi, cinesi e soprattutto Tesla. Il gruppo con questa base prevede di produrre fino a 2 milioni di veicoli l’anno in diversi stabilimenti sparsi per il mondo, tra cui la fabbrica italiana di Melfi. La nuova architettura è pensata come Bev By Design, cioè progettata appositamente per le Bev (Battery electric vehicle). È realizzata partendo dalla batteria (da 73 o 93 kWh) come elemento portante. Il pacco composto da 11 moduli e 96 celle nella variante da 73 kWh, è posizionato, secondo uno schema classico per le e-car, alla base del pavimento. L’autonomia offerta dalla STLA Medium può variare tra 500 e 700 km a seconda del modello e delle versioni. Dovrebbe essere così dunque anche per la nuova Lancia Gamma.

La base della è la trazione anteriore, ma nelle versioni integrali, un altro elettromotore è installato nel telaio posteriore apposito. Questa architettura, che sostituisce la nota EMP2 di origine Psa, è modulare e flessibile. Consente anche di usare powertrain ibridi per modelli destinati a certi mercati. STLA Medium, è la prima delle 4 nuove piattaforme previste da Stellantis (le altre sono Small, Large e Frame) che saranno abbinati a nuove infrastrutture digitali per infotaiment e guida autonoma. La “Medium” permette di fare vetture con un passo che varia tra 2.700 e 2.900 mm, mentre la lunghezza è tra 4,3 e 4,9 metri con un’altezza da terra oltre i 220 mm adatta a fuoristrada (e quindi ai modelli Jeep). La vocazione americana è confermata dalla struttura dei duomi e dei longheroni pronti per i crash test Usa. Vedremo dunque a proposito della nuova Lancia Gamma quali altri dettagli emergeranno a breve.