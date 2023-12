Jeep Compass Blackhawk: la nuova versione sarà lanciata nel 2024

La nuova Jeep Compass Blackhawk rappresenta un significativo passo avanti per la casa automobilistica americana nel mercato brasiliano. Questo SUV di medie dimensioni è stato recentemente avvistato sulle strade di Goiana (Pernambuco) senza alcun camuffamento, suggerendo che il suo lancio è imminente, probabilmente nel corso del 2024.

Una caratteristica distintiva della nuova Compass Blackhawk sono i suoi cerchi in lega leggera da 19” in nero lucido, abbinati a pinze freno rosse e a cornici in tinta con la carrozzeria. Inoltre, il veicolo vantava due terminali di scarico, sebbene questi non siano visibili nelle immagini disponibili.

Jeep Compass Blackhawk: un prototipo è stato avvistato sulle strade di Goiana

Sotto il cofano, la nuova versione Blackhawk sarà equipaggiata con il motore Hurricane 4 Turbo da 2 litri, capace di erogare 272 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima. Questo propulsore è lo stesso utilizzato anche sul Ram Rampage, prodotto nella stessa fabbrica di Goiana, così come sulla Jeep Wrangler.

Con questo powertrain, abbinato a un cambio automatico a 9 rapporti e alla trazione integrale permanente, la Jeep Compass Blackhawk punta a distinguersi nel segmento per le sue prestazioni, in attesa dell’arrivo di soluzioni completamente elettrificate.

Questo stesso motore sarà utilizzato anche per il Commander, delineando una strategia di performance che in altri contesti avrebbe potuto vedere l’impiego di motori alternativi.

L’introduzione di questo potente propulsore nella line-up del marchio di Stellantis rappresenta un’interessante opzione per gli appassionati in cerca di prestazioni elevate, in un contesto in cui l’attesa per i motor Hemi V8 sta diventando sempre meno sostenibile, specialmente considerando la progressiva dismissione di tali unità dai modelli attuali.

Per quanto riguarda l’abitacolo della Compass Blackhawk, sarà presente un quadro strumenti digitale con un design personalizzato, che mette in risalto il nome della versione. La variante Blackhawk si posiziona come un’opzione interessante spicco nel segmento per le sue prestazioni superiori in quanto sarebbe in grado di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 6,9 secondi e raggiungendo una velocità massima di 220 km/h.