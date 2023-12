Alfa Romeo E-SUV: design stupefacente per la futura top di gamma

Nel corso di un’intervista rilasciata ad Automotive News Europa, il numero uno di Alfa Romeo il CEO Jean Philippe Imparato ha parlato del momento positivo della sua azienda che nel 2023 farà centinaia di milioni di euro di utili dopo essere tornata a crescere a partire dal 2021. Tra i tanti argomenti toccati in questa interessante intervista, molti sono rimasti colpiti da quanto dichiarato dal boss del Biscione a proposito del futuro Alfa Romeo E-SUV.

Secondo Imparato Alfa Romeo E-SUV lascerà tutti a bocca aperta per il suo stile

Di questo modello Imparato ha confermato che sarà solo elettrico, che arriverà nel 2027 e che sarà un modello imponente. Si parla di una lunghezza di circa 5 metri. Il CEO di Alfa Romeo ha detto che sono ormai due anni che si lavora allo sviluppo del design di Alfa Romeo E-SUV. A proposito dello stile di questo futuro modello Imparato si dice convinto che stupirà molti per le sue caratteristiche davvero insolite. Al momento non si sa altro di questa auto se non che sarà la futura top di gamma del marchio italiano e che sarà pensata per fare bene in mercati fondamentali per la crescita del brand e la sua trasformazione in un marchio premium globale come Stati Uniti e Cina.

A proposito di Alfa Romeo E-SUV si dice anche che circa un anno dopo possa essere affiancato da un altro modello di segmento E che potrebbe essere una berlina coupé sportiva in stile SZ che forse si chiamerà nuova Alfa Romeo GTV. Entrambe queste auto nasceranno su una versione allungata della piattaforma STLA Large la stessa che verrà impiegata anche per la berlina Giulia e il SUV Stelvio. Il nuovo top di gamma del marchio rappresenterà il meglio di quello che Alfa Romeo ha da offrire in termini di design, prestazioni, lusso, spazio, tecnologia e stile.