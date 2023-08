Imparato: lo stabilimento di Cassino sta facendo un ottimo lavoro con Alfa Romeo

Ieri è stata presentata la nuova Alfa Romeo 33 Stradale e il CEO del Biscione Jean Philippe Imparato ne ha approfittato per parlare della situazione della casa automobilistica milanese in Italia. Imparato ha confermato che le auto che arriveranno nei prossimi anni a parte il B-SUV saranno tutte prodotte tra Cassino e Pomigliano. Per quanto riguarda Pomigliano, come vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo, Imparato ha parlato del successo del SUV Tonale con ordini fino ad aprile 2024 e produzione a gonfie vele. Il nuovo SUV del Biscione ha fatto sicuramente bene a quella fabbrica.

Imparato: il numero uno del Biscione elogia lo stabilimento di Cassino per l’ottimo lavoro svolto con le auto di Alfa Romeo

Il numero uno della casa automobilistica del Biscione si è anche soffermato sullo stabilimento di Cassino dicendo che l’impianto sta facendo davvero un ottimo lavoro con le auto di Alfa Romeo che vengono prodotte in quella fabbrica. Il riferimento va ovviamente alla berlina Giulia e al SUV Stelvio che nei mesi scorsi hanno rivelato un corposo restyling che le accompagnerà fino alla fine della loro carriera.

Ricordiamo che secondo indiscrezioni Cassino ospiterà in futuro anche la produzione delle nuove generazioni di Giulia e Stelvio. Del resto è stato già ufficialmente confermato che in questa fabbrica in futuro saranno prodotte auto elettriche su piattaforma STLA Large. Si dovrebbe trattare proprio delle due auto del Biscione a cui si potrebbe aggiungere anche qualche altro modello.

Anche di recente, quando Imparato aveva visitato lo stabilimento sito a Piedimonte San Germano aveva anticipato che il futuro dello stabilimento era assicurato e che questo sarebbe stato ancora legato alle auto della casa milanese. Dunque il sito produttivo ciociaro rimane legato al marchio del Biscione che nei prossimi anni cercherà di diventare un brand premium globale aumentando e non di poco le sue esportazioni. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito dello stabilimento di Cassino nel corso dei prossimi mesi.