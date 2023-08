Jeep Compass Blackhawk: nuova versione ad alte prestazioni in arrivo

Se siete appassionati di SUV sportivi, la nuova Jeep Compass Blackhawk è una notizia che non vorrete sicuramente perdere. Equipaggiata con il motore Hurricane da 2 litri da 272 CV, questo SUV si posiziona come una delle proposte più dinamiche nel portfolio del marchio di Stellantis in Brasile.

Iniziamo dal cuore della vettura: l’Hurricane 2.0. Questo propulsore, già utilizzato in veicoli come la Jeep Wrangler e il Ram Rampage, offre prestazioni davvero interessanti. Con una coppia massima di 400 Nm, una trasmissione automatica a 8 marce e la trazione integrale, ci troviamo di fronte a una vettura progettata per le alte prestazioni.

Jeep Compass Blackhawk: la nuova variante avrà il motore Hurricane da 272 CV

A titolo di confronto, il Rampage R/T accelera da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 220 km/h. Si prevede che la nuova Compass Blackhawk superi queste cifre.

Le foto pubblicate su Instagram da fca fan brazil rivelano un design che fa eco alla sua natura sportiva. Si notano subito il tettuccio nero e i montanti abbinati, senza dimenticare gli specchietti retrovisori esterni con calotte in tinta con la carrozzeria. I cerchi in lega leggera da 19”, inoltre, saranno presumibilmente neri, e coerenti con l’estetica del modello e del Ram Rampage R/T.

L’abitacolo avrà diverse caratteristiche esclusive

Nell’abitacolo, dettagli come sedili personalizzati, soglie sottoporta esclusive e una plancia numerata enfatizzano il carattere distintivo della presunta Jeep Compass Blackhawk 2024. Anche il volante avrà il logo della versione, rendendo l’esperienza di guida ancora più unica.

Leggi anche: Jeep Compass raggiunge il traguardo delle 450.000 unità prodotte in Brasile

Jeep amplia così la sua gamma di modelli sportivi, posizionando la Compass Blackhawk alla pari del Commander, che monterà lo stesso motore. Questo nuovo arrivo punta a colmare il V8 lasciatao dal Dodge Journey in Brasile, che con il suo motore Pentastar V6 da 3.6 litri e sette posti a sedere, aveva un appeal simile.

Nonostante queste novità, non aspettatevi cambiamenti simili per Fiat Toro o Abarth, visto che Stellantis ha escluso quest’ultima dall’entrare nel segmento dei pick-up. Anche se tecnicamente possibile, è improbabile che il Jeep Renegade riceva il motore Hurricane 2.0, principalmente a causa del costo elevato.