Jeep Renegade 4xe alla scoperta dei nove giardini di Saint-Jean-Cap-Ferrat

Il Jeep Renegade 4xe rappresenta una pietra miliare per il brand americano nel settore della mobilità sostenibile. Il SUV ibrido plug-in, che propone un motore turbo benzina e un propulsore elettrico, segna un decisivo passo in avanti nella progressione tecnologica di Jeep.

La sua capacità di percorrere fino a 50 km in modalità 100% elettrica, grazie alla batteria da 11,4 kWh, non è solo un esempio di innovazione, ma anche un contributo tangibile alla riduzione dell’impatto ambientale, con emissioni di CO2 limitate a 32 g/km.

Jeep Renegade 4xe: il SUV ibrido plug-in visita la Costa Azzurra

Un aspetto da non sottovalutare è l’accessibilità che il Renegade 4xe offre nelle zone urbane a traffico limitato. Le sue credenziali ecologiche gli permettono di entrare gratuitamente in aree come l’Area C di Milano.

Inoltre, in Lombardia, la tassa di circolazione è ridotta del 50% per 5 anni mentre in Piemonte è completamente azzerata per lo stesso periodo. Questi incentivi, uniti alla tassazione calcolata esclusivamente sulla potenza del motore endotermico, rendono il possesso di questa vettura non solo ecologicamente ma anche economicamente vantaggioso.

Al volante, il PHEV offre un’esperienza di guida fluida e versatile grazie al suo gruppo propulsore ibrido plug-in che alterna tra modalità ibrida e 100% elettrica, garantendo inoltre la trazione integrale – con il motore a combustione interna che agisce sull’assale anteriore e quello elettrico sull’assale posteriore.

Queste caratteristiche rendono il Jeep Renegade 4xe un compagno ideale per esplorare luoghi affascinanti come la Villa Ephrussi de Rothschild a Saint-Jean-Cap-Ferrat. Situata tra Nizza e Monaco, questa villa, un tempo residenza invernale della Baronessa Beatrice de Rothschild, è circondata da nove giardini tematici che offrono un’esperienza visiva unica.

La facilità di parcheggio del SUV, specialmente su pendii come quelli che si trovano presso la Villa, è un ulteriore punto a favore per i visitatori che desiderano esplorare questo angolo pittoresco della Costa Azzurra.

La Villa Ephrussi de Rothschild, con i suoi giardini meticolosamente curati e la sua collezione d’arte, rappresenta un tesoro culturale di inestimabile valore. Dal 1933, è sotto la gestione dell’Accademia Francese di Belle Arti e continua a incantare i visitatori con i suoi giardini tematici e le fontane che si animano al ritmo della musica classica.

Il Jeep Renegade 4xe è dunque più di un semplice veicolo. È un simbolo dell’evoluzione verso una mobilità più sostenibile e consapevole. Combinando tecnologia avanzata, rispetto per l’ambiente e prestazioni affidabili, si adatta perfettamente al contesto elegante e storico della Costa Azzurra, specialmente nei dintorni di luoghi iconici come la Villa Ephrussi de Rothschild a Saint-Jean-Cap-Ferrat.