Nuova Rampage eletta “Pickup compatto” agli UOL Carros 2023 Awards

Il primo pick-up Ram sviluppato e prodotto in Brasile, la nuova Rampage, ha vinto un altro importante trofeo per il suo curriculum nonostante la sua brevissima carriera. Con la sua combinazione di prestazioni, lusso, capacità e tecnologia, il modello della casa americana che fa parte del gruppo Stellantis è risultato essere il vincitore assoluto della categoria “Pickup compatto” del premio UOL Carros 2023. La cerimonia di premiazione si è svolta la sera dello scorso 13 dicembre, a San Paolo in Brasile.

Altro importante premio per la nuova Rampage: il modello di Ram è stato eletto pickup compatto dell’anno

Un successo di vendite sin dal suo lancio, il pick-up Ram prodotto a Goiana nello stato di Pernambuco, è arrivato a scuotere definitivamente il mercato dei pick-up. Con una grande performance commerciale, la nuova Rampage è stata una presenza costante nella lista dei pick-up più venduti nel paese negli ultimi mesi. Solo nel mese di novembre la vettura di Ram ha venduto più di 3 mila unità nel mercato brasiliano.

Il premio UOL Carros, uno dei principali premi dell’industria automobilistica brasiliana, è giunto nel 2023 alla sua settima edizione. I vincitori delle 14 categorie vengono scelti da una giuria composta da giornalisti e influencer digitali esperti del settore.

Per Stellantis dunque ancora una buona notizia dal Brasile. Questo ricevuto dalla nuova Rampage è l’ennesimo premio vinto da un modello del gruppo automobilistico in questi ultimi giorni del 2023 un anno che si conferma essere davvero eccezionale e che sicuramente rimarrà negli annali del gruppo che domina in lungo e in largo il mercato oltre ad ottenere importanti riconoscimenti come quello attribuito nelle scorse ore al primo pickup di Ram prodotto in Brasile.