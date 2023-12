Ram Rampage protagonista alla 12 ore di Tarumã

Ram Rampage è la grande novità di questo 2023 per il marchio Ram in Brasile. Prestazioni, capacità, robustezza e tecnologia caratterizzano il nuovo pickup. Il modello ha recentemente mostrato tutto il suo potenziale sulle piste da corsa. In una sfida senza precedenti, quattro pick-up Rampage in versione R/T hanno corso per 24 ore ininterrotte sul tracciato principale del Circuito Panamericano e in quel lasso di tempo hanno superato la soglia dei 5.000 chilometri.

La nuova Ram Rampage R/T con 272 CV sarà la Safety Car di questa gara storica in Brasile

E ora, la nuova Ram Rampage onorerà una delle gare più importanti del motorsport nazionale brasiliano, la 12 Ore di Tarumã. Il pick-up, sviluppato e prodotto in Brasile, sarà la Safety Car della gara, dimostrando che velocità e resistenza sono nel DNA del marchio Ram. La versione scelta per questo compito è la R/T, la stessa che ha gareggiato nella 24 Ore, che dispone di 272 CV di potenza e passa da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi. All’evento saranno presenti anche altri modelli di pick-up Ram, come veicoli di supporto in pista.

Le prime edizioni di questa tradizionale corsa si disputarono per le strade della capitale del Rio Grande do Sul, Porto Alegre, fino al 1968. Dal 1971 in poi, con l’inaugurazione dell’ippodromo di Tarumã, divenne nota come “12 Ore di Tarumã”, proprio in uno dei tracciati più impegnativi del motorsport brasiliano. L’edizione 2023 della “12 Ore di Tarumã” inizierà a mezzanotte di sabato 9 dicembre e terminerà a mezzogiorno di domenica 10. Per nuova Ram Rampage dunque un’altra occasione importante per mettersi in mostra in Brasile.