Nuovo Fiat Scudo elettrico o turbodiesel finalmente ordinabile in Germania

Il nuovo Fiat Scudo è ora ordinabile in Germania. I prezzi per le versioni del modello di Fiat con motori turbodiesel ad alta efficienza partono da 29.300 euro netti nell’anno modello 2024. Il prezzo di partenza della Fiat E-Scudo ad alimentazione elettrica è ora di 38.300 euro netti. Per entrambe le varianti di trazione sono disponibili i furgoni e i Multicab in due lunghezze, oltre al telaio con pianale.

Nuovo Fiat Scudo ordinabile in Germania con motori turbodiesel da 120 a 177 CV e in versione elettrica

Il nuovo model year Fiat Scudo presenta un design rivisto, una migliore efficienza, connettività all’avanguardia e innovativi sistemi elettronici di assistenza alla guida. L’equipaggiamento di serie è completato dall’assistente al mantenimento della corsia, dall’avviso di collisione e dall’assistente alla frenata di emergenza, dall’indicazione della velocità massima consentita, dall’assistente all’attenzione e dall’assistente agli abbaglianti. Come parte del pacchetto è disponibile come optional anche un regolatore di velocità adattivo, che implementa una funzione stop & go in combinazione con il cambio automatico. In totale, il nuovo Fiat Scudo può essere equipaggiato con un massimo di 18 sistemi di assistenza elettronica.

I fari a LED di nuova concezione sono perfettamente integrati nella sezione anteriore rivista. Una novità dell’equipaggiamento di serie e unico in questa classe di veicoli è lo specchietto interno digitale Dynamic Surround View. Come display mostra le immagini di due telecamere per avere una visione ancora migliore delle zone di traffico posteriori e laterali. Le telecamere sono posizionate sopra le porte posteriori e nello specchietto esterno destro e coprono quindi anche il cosiddetto angolo cieco sul lato passeggero.

Le moderne funzioni di connettività e infotainment consentono ai professionisti di affrontare meglio le sfide quotidiane. Il nuovo Fiat Scudo offre ora portabicchieri e ripiani più grandi, tra cui uno con la funzione di ricarica induttiva degli smartphone. Inoltre, il volante a fondo piatto di nuova concezione è riscaldato.

Il nuovo Fiat Scudo offre uno spazio notevole e, nonostante le dimensioni esterne compatte, ha una capacità di carico superiore: nel vano di carico trovano posto fino a 6,6 metri cubi o 1,4 tonnellate. Con la funzione Magic Cargo è possibile ampliare la superficie di carico: fino a 3,67 metri di lunghezza nella versione standard e fino a un massimo di 4,02 metri nella versione la versione maxi.

Il motore elettrico del nuovo Fiat E-Scudo fornisce una potenza di 100 kW (equivalenti a 136 CV) e una coppia massima di 260 Newton metri. La batteria da 50 kWh garantisce un’autonomia fino a 224 chilometri, con la batteria da 75 kWh sono possibili fino a 351 chilometri (entrambi secondo il ciclo WLTP). L’autonomia maggiore si ottiene attraverso una migliore gestione dell’energia, dove è possibile scegliere tra tre modalità di recupero utilizzando i paddle al volante.

In alternativa è possibile scegliere tra i più moderni motori diesel in tre livelli di potenza. Il modello base è il nuovo Fiat Scudo 1.5 BlueHDI 120, che eroga 88 kW (120 CV). Nella versione da due litri, il turbodiesel a quattro cilindri produce 106 kW (144 CV) o 130 kW (177 CV). Tutti i motori soddisfano lo standard sulle emissioni Euro 6d-ISC-FCM. I valori di consumo rimangono invariati.

Dimensioni, pesi e volumi di carico rimangono pressoché invariati nel nuovo anno modello della Fiat Scudo. L’aumento del carico utile ora può essere ottenuto anche in combinazione con il turbodiesel da 1,5 litri e 120 CV. A seconda della versione del motore, il nuovo Fiat Scudo carica da 200 a 400 chilogrammi in più.