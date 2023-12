Peugeot 208 vince il titolo di migliore vettura nazionale in Brasile

Successo di vendite per la casa automobilistica del Leone, la Peugeot 208 è stata scelta per un altro importante riconoscimento da parte della stampa specializzata del Brasile in occasione della 22a edizione dei Top Car TV Awards. La versione lanciata di recente con motore Turbo 200 del modello ha vinto la categoria Best National Car fino a R$ 199.999.

Peugeot 208 trionfa in Brasile: la berlina compatta del leone ottiene il titolo di Best National Car ai Top Car Tv Awards

All’evento, che si è svolto lo scorso 11 dicembre, hanno partecipato numerosi ospiti, tra cui giornalisti e dirigenti del settore. Erano 50 i giurati della stampa specializzata, che hanno votato per 3 premi: il Top Car Award, con 13 categorie, il Top Truck Award, con 5 categorie, e il Top Moto Award, con due categorie. Oltre alla Peugeot 208 Turbo, Stellantis è stata premiata in altre 5 categorie, tra cui Antonio Filosa come Miglior Dirigente di una Casa Automobilistica, grazie alle ottime prestazioni alla guida dell’azienda.

Il modello pluripremiato ha un design unico, un pacchetto completo di articoli standard e un prezzo accessibile. Attualmente venduta in diverse versioni, la Peugeot 208 è disponibile con motori 1.0, Turbo 200, 1.6 e 100 per cento elettrici. È la gamma di veicoli più completa sul mercato. Oltre ad offrire una posizione di guida e un comportamento dinamico senza pari, il modello presenta anche elementi unici ed esclusivi nel segmento come il tetto panoramico, l’I-Cockpit 3D e la telecamera a 180º. Per la casa automobilistica francese di Stellantis dunque ancora una buona notizia dal Brasile.