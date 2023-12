Alfa Romeo Milano è il nome ufficiale del B-SUV che debutterà ad aprile 2024

Nell’aprile 2024 Alfa Romeo presenterà il primo “Sport Urban Vehicle” della sua storia. Il veicolo si chiamerà Alfa Romeo Milano e sarà disponibile anche in versione 100% elettrica. Il nome del modello è un omaggio alla città di Milano, dove il 24 giugno 1910 ebbe inizio la storia di Alfa Romeo. Con Alfa Romeo Milano, lo storico marchio italiano torna nel segmento B, il più grande d’Europa. Il primo modello del marchio, che come abbiamo detto sarà offerto anche in versione 100 per cento elettrica a batteria (BEV), apre il mondo di Alfa Romeo a una nuova base di clienti.

Niente Brennero: il B-SUV si chiamerà Alfa Romeo Milano

Jean-Philippe Imparato, amministratore delegato del marchio Alfa Romeo, commenta: “Alfa Romeo Milano, che sarà lanciata nel 2024, completa un portafoglio di prodotti che non solo soddisfa i desideri di tutti i nostri fan ma è un simbolico “bentornato” per, ad esempio, quegli Alfisti che attualmente guidano i modelli Giulietta o Mito. Aspettavano da tempo una nuova Alfa Romeo in questo segmento per restare fedeli al loro marchio preferito”.

“La nuova Alfa Romeo Milano è anche un gradito saluto a tutti coloro che cercano in questo segmento un’esperienza di guida unica e un inconfondibile design italiano. Questa vettura rappresenta un’altra pietra miliare nella transizione del marchio all’energia elettrica. “Inoltre, come il modello Tonale, Alfa Romeo Milano avrà l’importante compito di rafforzare ulteriormente la presenza globale di Alfa Romeo”.

Quasi nulla definisce l’identità di una casa automobilistica più del logo del suo marchio. Fin dalla sua fondazione nel 1910, lo stemma dell’Alfa Romeo comprende due simboli che rappresentano Milano: la croce è il simbolo storico del capoluogo della provincia settentrionale italiana della Lombardia. E il serpente, chiamato “Biscione” nell’araldica italiana, rappresenta la nobile famiglia Visconti, che ha avuto un ruolo importante nella Milano storica. Per più di 60 anni, dal 1910 al 1972, la parola MILANO ha fatto parte del logo. Fino al 1918 fu accompagnata dall’acronimo ALFA, che stava per il nome originario dell’azienda Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. Nel 1919 l’ALFA fu sostituita da Alfa Romeo.

Da sempre luogo di incontro delle avanguardie, Milano oggi si presenta come un hotspot internazionale di modernità, innovazione e sostenibilità. La città svolge un ruolo culturale cruciale nella moda, nel design e nella musica. Alfa Romeo ha scelto Milano come simbolo per aprire un nuovo, entusiasmante e audace capitolo della sua storia. Come i nomi dei modelli Stelvio e Tonale, che si riferiscono a due passi nelle Alpi italiane, anche il nome Milano è un omaggio alle radici del marchio. L’obiettivo ambizioso è diffondere nel mondo i valori unici che da sempre contraddistinguono Alfa Romeo.

Il successo commerciale di Alfa Romeo nel 2023 si basa sull’impegno di una squadra forte la cui disciplina ha permesso di perseguire le strategie di un piano di prodotto a lungo termine. Questo piano è stato deciso quando è stato fondato il Gruppo Stellantis nel 2021. Alfa Romeo è tornata alla redditività nella seconda metà del 2021. La base era la strategia a lungo termine denominata “Da zero a zero”: da un marchio con – al momento dell’annuncio – zero modelli di veicoli elettrificati a un marchio completamente elettrificato nel 2027 con zero emissioni.