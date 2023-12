Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio premiato ai TopGear South Africa awards

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ha conquistato il premio Noise of the Year ai primi premi TopGear South Africa. Il premio è uno dei 24 riconoscimento consegnati durante una serata di gala che si è svolta lo scorso 7/12/2023 allo Steyn City Helistop nel nord di Johannesburg. I premi sono stati valutati in collaborazione con Wesbank, in un periodo di 12 mesi, durante il quale i giornalisti specializzati di TopGear Sud Africa hanno testato tutte le auto prima di selezionarle e poi stabilire il vincitore in ogni categoria su un sistema di valutazione che considera le auto sotto tutti gli aspetti: prestazioni, proprietà, qualità, design e innovazione.

L’ennesimo premio della carriera di Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio arriva dal Sud Africa

“I nostri premi si basano solo sul contesto e sull’esperienza. Per valutare le vetture, dobbiamo averle guidate e solo così possono essere nominate. Non daremo nessuno di questi premi a auto che non abbiamo provato. Per quanto riguarda i premi personali, stiamo riconoscendo le persone che hanno mostrato un’eccellenza straordinaria in ciò che fanno”, ha dichiarato Avon Middleton, partner editoriale di TopGear South Africa. Dunque per Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ancora un premio a coronare la sua ricca carriera che si concluderà nel 2026 quando sul mercato sarà lanciata una nuova generazione del SUV.

I premi, ha detto Ghana Msibi, CEO di Wesbank, mostrano al pubblico il meglio di ciò che il mercato locale offre. “Questo assicura che i compratori di automobili abbiano tutte le informazioni necessarie per fare scelte di acquisto sagge su quello che per molti sudafricani è uno degli investimenti più importanti che faranno mai.”

A proposito di questo premio ad Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, Mike Whitfield, amministratore delegato di Stellantis Sud Africa, ha dichiarato: “Ciò che ci entusiasma davvero per quanto riguarda i premi Top Gear è che i sette marchi che abbiamo in questo paese, Abarth, Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot, sono tutti candidati potenziali ai primi posti della categoria e anche per le altre categorie. Siamo impazienti di confrontarci con i migliori”. All’inizio di quest’anno, Stellantis ha siglato un Memorandum d’Intesa con la Industrial Development Corporation (IDC) e il Dipartimento del Commercio, dell’Industria e della Concorrenza (dtic) per realizzare uno stabilimento di produzione automobilistica a Coega, nel Capo Orientale, rafforzando la sua aspirazione Dare Forward 2030 di vendere un milione di veicoli entro il 2030 con il 70% di autonomia produttiva regionale.