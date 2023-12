Lancia: sarà così il quarto modello del marchio italiano?

Lancia dopo un lungo periodo in cui era finita nel dimenticatoio e sembrava potesse sparire definitivamente è tornata protagonista con l’avvento di Stellantis che ha deciso di rilanciare in grande stile il marchio italiano considerato uno dei brand premium insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles. Nei prossimi anni arriveranno tre nuove auto. La prima la vedremo tra pochi mesi si tratta della nuova generazione della Ypsilon che proprio ieri è stata mostrata nelle prime immagini senza veli.

Un render di Alessandro Masera ipotizza l’aspetto di una futura coupé di Lancia che potrebbe essere il quarto modello del brand

Poi nel 2026 sarà la volta della futura ammiraglia del marchio la Gamma che sarà prodotta a Melfi su piattaforma STLA medium e sarà solo elettrica. A seguire nel 2028 la nuova Delta una vettura particolarmente attesa da tutti i fan del marchio e non solo di cui sappiamo che sarà fedele a se stessa come confermato dal numero uno della casa piemontese l’amministratore delegato Luca Napolitano.

A proposito di Lancia se le cose dovessero andare bene nei prossimi anni è facile ipotizzare l’arrivo di altri modelli oltre ai tre già confermati. Si parla ad esempio di qualche SUV ma anche di auto più sportive. A proposito di quest’ultima tipologia di vettura segnaliamo nelle scorse ore un interessante render realizzato dal creatore digitale e designer Alessandro Masera che partendo dalla concept car Lancia Pu+Ra HPE ha immaginato come potrebbe essere una futura coupè del marchio italiano.

Considerato che in futuro le auto di Lancia saranno solo elettriche e che questa tipologia di auto predilige design particolarmente aerodinamici l’idea che possa arrivare un simile modello sembra assolutamente plausibile e di certo farebbe piacere a moltissimi appassionati del marchio. Vedremo dunque se in futuro arriverà la notizia che efettivamente qualcosa di simile è nei piani della casa piemontese per il suo futuro.