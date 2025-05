Nuova Lancia Fulvia: Stellantis registra il nome

Si parla spesso di una nuova Lancia Fulvia quando si pensa al futuro della casa piemontese. Al momento sappiamo con certezza che sono tre le auto previste da Stellantis per il rilancio del suo brand premium. Dopo la nuova Lancia Ypsilon che ha debuttato nel 2024, l’anno prossimo toccherà alla nuova Lancia Gamma futura ammiraglia sui generis del marchio e poi nel 2029 alla nuova Lancia Delta. Quello che accadrà dopo non è ancora chiaro ma è probabile che se le cose andranno in un certo modo per Lancia possano arrivare nuovi modelli.

Stellantis registra il nome Fulvia: più vicino il ritorno di una nuova Lancia Fulvia?

A proposito di una nuova Lancia Fulvia che qui vi mostriamo in alcuni render di qualche tempo fa, oggi vi segnaliamo che nei giorni scorsi è uscita la notizia che il gruppo Stellantis ha registrato il nome Fulvia presso l’ufficio brevetti europeo. La notizia ha fatto entusiasmare i fan del brand che sperano in un ritorno del mitico modello in futuro. Il fatto che Stellantis abbia depositato il brevetto ovviamente non significa che necessariamente ci sarà un nuovo modello con questo nome in futuro.

Come sappiamo infatti spesso le case automobilistiche depositano nomi che fanno parte della loro storia anche solo per evitare che vengano utilizzati da altri. Quindi non sappiamo se davvero in futuro ci sarà una nuova Lancia Fulvia. Certamente il suo ritorno nella gamma della casa automobilistica piemontese sarebbe auspicato da molti che sperano in un rilancio in grande stile del marchio e soprattutto che questo non si fermi ai tre modelli già ufficialmente confermati ma vada oltre riportando in vita alcuni nomi mitici che fanno parte della storia dell’auto in Italia e nel mondo.

Il render che vi mostriamo in questo articolo è stato realizzato qualche tempo fa dal designer automobilistico e creatore digitale Mirko del Prete conosciuto sui social anche come MDP Automotive. Lui ha immaginato così la vettura ma non possiamo escludere che il ritorno di questo nome possa anche avvenire ma con un tipo di carrozzeria molto diverso rispetto a quello della versione originale.