La Ferrari F355 berlinetta di Michele Alboreto venduta a prezzo record

Nelle scorse ore, a Milano, si è svolta un’asta di RM Sotheby’s, che ha registrato quotazioni sopra la media, spesso in modo abbondante, per diverse auto offerte alla tentazione dei potenziali acquirenti. Anche la Ferrari F355 berlinetta del 1995, appartenuta al compianto Michele Alboreto, è andata ben oltre i prezzi normali di mercato del modello.

I rilanci si sono spinti fino a un valore record per la supercar emiliana, che ha cambiato proprietario per 166.750 euro. Una cifra molto alta e perfettamente in linea con le previsioni della vigilia, che ballavano in un range da 150 mila a 190 mila euro. Qui a fare la differenza ci ha pensato il legame con l’ex pilota delle “rosse” in Formula 1, che ebbe in consegna questa vettura nell’agosto del 1995, quando la sua carriera nel Circus era da poco andata in archivio.

In quegli anni Michele Alboreto viveva a Monte Carlo. Ecco perché la consegna avvenne a cura di Charles Pozzi SA, concessionaria parigina del “cavallino rampante”. Il driver milanese scelse per la carrozzeria una tinta Nero Carbonio, che si intonava bene con la pulizia dei tratti, firmati Pininfarina. Molto riuscito l’abbinamento con l’abitacolo, rivestito con abbondanti distese di pellami in nuance beige.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Recentemente sottoposta a un servizio di assistenza presso la rinomata Scuderia Baldini, questa Ferrari F355 berlinetta versa in un eccellente stato. Le sue specifiche sono originali e la percorrenza è bassa: solo 47.696 chilometri. Questo, insieme al nome famoso del primo acquirente, ha fatto lievitare i rilanci, spingendoli verso lidi mai visti prima per il modello. Una mano d’aiuto ulteriore è stata data dalla certificazione Ferrari Classiche, con “Libro Rosso”, ottenuta nello scorso mese di dicembre, quindi da poco.

Ora il nuovo owner potrà giovarsi del privilegio di possedere un mezzo ricco di storia e delle emozioni di guida elargite durante l’azione. Il tutto con le note sonore, uniche e inimitabili, del motore V8 aspirato da 3.5 litri di cilindrata, con distribuzione a 5 valvole per cilindro, in grado di erogare 380 cavalli di potenza massima. Le prestazioni sono ancora oggi entusiasmanti, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4.7 secondi e da 0 a 1000 metri in 23.7 secondi. La velocità massima si spinge nel territorio dei 295 km/h. Credo che basti, anche ai manici più dotati di esperienza in termini di pilotaggio.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Fonte | RM Sotheby’s