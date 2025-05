Alfa Romeo Alfetta, GTV e Giulietta: questi nomi hanno ancora un futuro

Alfa Romeo ha le idee ben chiare su cosa fare per aumentare ancora le sue vendite e le sue quote di mercato dopo il successo commerciale che sta riscontrando con il B-SUV Junior in questa sua prima fase di commercializzazione. A seguire a breve toccherà alla nuova Stelvio debuttare e poi nel 2026 alla nuova Giulia. Ma questo dovrebbe essere solo l’inizio di una vera e propria rivoluzione che dovrebbe portare altri tre modelli nella gamma della casa automobilistica del biscione.

Alfetta, GTV e Giulietta: alcuni di questi nomi potrebbero effettivamente tornare nella gamma di Alfa Romeo in futuro

Questi modelli, a quanto pare, potrebbero riportare in vita alcuni nomi storici di Alfa Romeo come ad esempio Alfetta, GTV e Giulietta. Nel 2027 dovrebbe toccare ad una vettura di segmento E che sarà come la nuova Giulia una berlina fastback con elementi da crossover e che secondo alcuni potrebbe prendere il nome di GTV. Ovviamente non è ancora sicuro che sia questo il nome scelto anche se il biscione vorrebbe attingere dalla sua storia per dare un nome a futuri modelli che entro il 2030 appariranno nella sua gamma per affiancare le nuove Junior, Stelvio e Giulia.

A seguire nl 2028 potrebbe arrivare una erede di Tonale che però secondo alcuni potrebbe anche avere un nome diverso da quello attuale in quanto cambierà moltissimo nel design pur rimanendo un SUV apparirà più sportivo e basso. Qualcuno ipotizza che questa auto alla fin fine possa anche riportare in vita il nome di Giulietta anche se la nostra al momento è solo una suggestione non essendoci nulla di certo.

Infine si vocifera anche di un terzo crossover tra Junior e Tonale che andrebbe ad arricchire la gamma di Alfa Romeo entro il 2030 con una lunghezza di 4,3 metri e uno stile sempre molto sportivo. Secondo alcuni per questa auto alla fine potrebbe essere utilizzato il nome di Alfetta o di Brera. In questo modo la casa milanese avrebbe una gamma di ben 6 modelli tutti di valenza globale capaci di dire la loro in qualsiasi parte del mondo rendendo Alfa Romeo finalmente il vero e unico brand premium globale del gruppo Stellantis.