Peugeot Panorama i-Cockpit vince il Connected Car Award 2023

Il nuovo Peugeot Panorama i-Cockpit ha impressionato i lettori di Auto Bild e Computer Bild e ha ricevuto il Connected Car Award 2023 nella categoria “Entertainment”. I vincitori verranno presentati nei numeri 50/23 di Auto Bild e 1/24 di Computer Bild. Il Panorama i-Cockpit è stato introdotto per la prima volta sulla nuova Peugeot E-3008 (consumo energetico della nuova Peugeot E-3008 con motore elettrico 157 kW (210 CV): 17,7 1 – 16,8 1 (combinato); CO 2 – Emissioni in g/km combinato 0 1 ).

In Germania premiato il Peugeot Panorama I-Cockpit

Christian Dietsch, Amministratore Delegato di Peugeot Germania ha dichiarato: “Con il nuovo Peugeit Panorama i-Cockpit galleggiante, contribuiremo a un’esperienza di guida eccezionale con ancora più sicurezza e comfort. Siamo molto lieti che il nuovo Panorama i-Cockpit sia convincente e abbia ricevuto il Connected Car Award.”

Il nuovo Panorama i-Cockpit garantisce una guida istintiva e sicura e una sensazione di benessere a bordo. È dotato di uno schermo panoramico curvo HD da 21 pollici (53,3 cm) sospeso sopra il cruscotto, un nuovo volante compatto e controlli configurabili individualmente (i-Toggles) per un rapido accesso alle funzioni più utilizzate.

Lo schermo panoramico è montato sopra la plancia con un sistema di montaggio invisibile dall’abitacolo, che migliora l’accessibilità al touchscreen e la visibilità delle informazioni visualizzate sullo schermo panoramico curvo HD da 21 pollici (53,3 cm). Sul lato sinistro dello schermo panoramico, il quadro strumenti sopra il volante mostra tutte le informazioni rilevanti per la guida. Sulla destra c’è il touchscreen, che può essere utilizzato per controllare i sistemi di riscaldamento/aria condizionata, navigazione, media e connettività.

Assegnato per la decima volta Auto Bild e Computer Bild hanno vinto il Connected Car Award. Le migliori idee di aziende tecnologiche, fornitori e case automobilistiche vengono premiate e presentate ai lettori tramite autobild.de e Computer Bild a partire dal 21 settembre. eletto fino al 22 ottobre 2023. È un premio dedicato alla trasformazione digitale dell’industria automobilistica. I trend setter digitali rendono la mobilità più sicura, contribuiscono a una maggiore sostenibilità, garantiscono una migliore esperienza di guida e portano l’intrattenimento a un nuovo livello. Le aziende più innovative vengono premiate ogni anno in 7 diverse categorie e 2 premi editoriali, tra cui sicurezza, intrattenimento, nuova mobilità e il Pioneer Award.