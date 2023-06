Peugeot svela in anteprima il nuovo Peugeot panoramic i-Cockpit

Peugeot ha svelato in anteprima il nuovo Peugeot panoramic i-Cockpit, che incarna alla perfezione la metamorfosi della casa automobilistica francese. In una mossa innovativa e determinata verso la piena elettrificazione, il marchio sta sostituendo il suo best-seller 3008 con un nuovissimo SUV fastback 100% elettrico.

Portando la creatività del design, il piacere di guida e le prestazioni elettriche a un livello completamente nuovo, il nuovo Peugeot 3008 sarà il primo modello dell’azienda a ricevere il nuovo panoramic i-Cockpit.

Peugeot panoramic i-Cockpit

Peugeot panoramic i-Cockpit: svelate le prime informazioni sul nuovo cockpit

La nuova generazione del modello sarà svelata a settembre. Tuttavia, il brand ha deciso di darci un primo assaggio del nuovo cockpit per mostrare tutte le innovazioni apportate, che testimoniano la metamorfosi del nuovo 3008.

La nuova generazione di Peugeot i-Cockpit è dotata di un impressionante schermo panoramico curvo ad alta definizione da 21 pollici sospeso sopra il cruscotto, un nuovo volante compatto e gli i-Toggles.

L’ambizione dei team Peugeot era quella di reinventare elementi fondamentali, rendendo il nuovo panoramic i-Cockpit un’offerta unica sul mercato. Questo per offrire a conducenti e passeggeri sempre più piacere, sicurezza, comfort e benessere a bordo.

Prodotte da oltre 10 anni con quasi 10 milioni di unità vendute, le diverse generazioni del Peugeot i-Cockpit hanno incluso le ultime tecnologie disponibili: quadro strumenti digitale, connettività wireless, comandi vocali, effetti 3D, i-Toggles personalizzabili e tanto altro ancora. Oggi, la casa del Leone porta le cose a un livello superiore per trasformare l’esperienza di guida.

I team dell’azienda hanno deciso di riunire due dei tre elementi fondamentali dell’i-Cockpit: il display head-up e il grande schermo touch centrale. Questi sono ora integrati in uno schermo panoramico curvo costituito da un unico pannello ad alta definizione da 21 pollici, che si estende dall’estremità sinistra del cruscotto alla consolle centrale.

Lo schermo panoramico combina due funzioni chiave

Collegato a un piedino posteriore invisibile dall’abitacolo, questo schermo panoramico sembra davvero fluttuare sopra il cruscotto. L’effetto fluttuante è accentuato dalla speciale illuminazione d’atmosfera a LED sotto lo schermo.

Lo schermo panoramico da 21 pollici è stato posizionato per un’ergonomia ottimale ed è leggermente curvo verso il guidatore, pur rimanendo perfettamente accessibile al passeggero anteriore. Inoltre, lo schermo digitale – di dimensioni e qualità eccezionali – combina due funzioni chiave dell’i-Cockpit.

Sul lato sinistro dello schermo panoramico, il quadro strumenti visualizza tutte le informazioni relative alla guida (velocità, aiuti alla guida, flusso di energia ecc) sopra il volante compatto mentre su quello destro, al centro della plancia, la sezione touch è accessibile sia al guidatore che al passeggero. Può essere utilizzato per controllare i sistemi di riscaldamento/climatizzazione, navigazione, media/connettività, ecc.

Il Peugeot panoramic i-Cockpit presenta un’architettura inedita, con lo schermo panoramico montato in alto sulla plancia tramite un sistema di fissaggio invisibile dall’abitacolo. Questo layout migliora l’accessibilità al display touch e la visibilità delle informazioni visualizzate sullo schermo panoramico da 21 pollici.

La parte centrale della plancia ospita gli i-Toggles, pulsanti a sfioramento completamente personalizzabili che possono essere programmati per fornire un rapido accesso a 10 delle funzioni preferite dell’utente, sia che si tratti di chiamare un contatto preferito, avviare la navigazione verso una destinazione utilizzata di frequente, sintonizzare la radio ad una stazione preferita, impostando la temperatura ideale per l’aria condizionata e così via.

La consolle centrale è ampia e ordinata per aumentare lo spazio disponibile per lo stoccaggio e la ricarica wireless dello smartphone. Ciò è stato reso possibile spostando il comando del cambio automatico sul cruscotto. Questo si trova ora a destra del volante, proprio accanto al pulsante di avvio/arresto dell’auto. È perfettamente ergonomico con facile accesso al comando del cambio e per arrestare o avviare il motore in un unico gesto intuitivo.

Il nuovo volante compatto è stato ampiamente rielaborato

Il volante compatto è sempre stato un elemento fondamentale del panoramic i-Cockpit ed è stato ampiamente rielaborato per offrire una sensazione di guida e un comfort ancora maggiori. Ovviamente, ha mantenuto la sua compattezza, ma presenta un design più moderno: il cuscino centrale ridisegnato è più piccolo e isolato dalle razze del volante per dare un effetto levitante simile allo schermo panoramico sul cruscotto.

I comandi posti sul nuovo volante compatto sono ora tattili al click per un’ergonomia ottimale dell’utente. Rilevano automaticamente le dita del guidatore, ma si attivano solo quando vengono premuti, per evitare movimenti sbagliati.

Il nuovo Peugeot panoramic i-Cockpit introduce due nuovi comandi dietro il volante compatto. Lo schermo panoramico mobile da 21 pollici non è l’unico elemento che contribuisce al look spettacolare del nuovo cockpit.

Il forte appeal e il carattere tecnologico sono esaltati dall’illuminazione ambientale, che si estende per tutta la larghezza della plancia e dei pannelli delle portiere. Quest’illuminazione si riflette su un elegante rivestimento in vero alluminio. Può essere personalizzato in otto diversi colori.

Infine, i tessuti si combinano alla perfezione con le finiture in alluminio per creare una combinazione di materiali unica e di alta qualità.