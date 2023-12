Ferrari riceve importanti premi per i successi di quest’anno

Durante un evento prestigioso al Foro Italico di Roma, Ferrari ha brillato, aggiudicandosi riconoscimenti significativi ai Caschi d’Oro di Autosprint e ai Volanti ACI per la stagione 2023. Questo successo celebra la performance eccezionale del cavallino rampante nella 24 Ore di Le Mans e nel Campionato Mondiale Endurance (World Endurance Championship – WEC), evidenziando la capacità del brand di Maranello di dominare in ambiti di gara estremamente competitivi.

I riflettori erano puntati sulle prestazioni della Ferrari 499P, un bolide che ha dimostrato di essere un punto di riferimento nel panorama endurance. Piloti come Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e Antonio Fuoco, al volante delle 499P del team Ferrari – AF Corse, hanno incantato il pubblico e la critica, consolidando il prestigio del marchio modenese nel mondo delle corse.

Ferrari: il brand modenese premiato ai Caschi d’Oro e ai Volanti ACI

In particolare, la Ferrari 499P n°51, guidata da un team di piloti di spicco, ha raggiunto il gradino più alto del podio nel quarto atto del FIA WEC. Questo trionfo non solo conferma la superiorità tecnica del costruttore, ma sottolinea anche la sinergia tra vettura e pilota, fondamentale in competizioni di tale calibro.

L’onore del Volante ACI d’Oro conferito al team Ferrari – AF Corse per il primo posto a Le Mans sottolinea ulteriormente l’impegno e la dedizione del costruttore di Maranello nel raggiungere l’eccellenza nel motorsport.

Questo successo, che rappresenta la 10ª vittoria assoluta sul Circuito de La Sarthe per la casa automobilistica modenese, è un tributo alla storia e all’eredità del marchio in competizioni di endurance.

Oltre ai successi del team AF Corse, altri piloti legati a Ferrari hanno ricevuto riconoscimenti di prestigio. Esempi come Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca, insigniti per i loro risultati nel Campionato Italiano GT Endurance, dimostrano la profondità e l’ampiezza del talento associato al produttore modenese.

Inoltre, il riconoscimento a Marco Pulcini ed Eddie Cheever III per la loro vittoria con la Ferrari 296 GT3 nell’International GT Open Pro-Am class enfatizza la versatilità e l’efficacia delle vetture Ferrari in diverse categorie di gare.

I premi e i riconoscimenti ottenuti da Ferrari e dai suoi piloti durante la serata dei Caschi d’Oro e dei Volanti ACI rappresentano non solo il successo nell’anno corrente, ma anche la continua evoluzione e l’impegno nel mondo del motorsport da parte del costruttore di Maranello.