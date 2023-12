Annuario Ferrari 2023: 244 pagine ricche di successi e lanci importanti

L’Annuario Ferrari 2023, un vero e proprio manifesto di eccellenza e prestigio del marchio di Maranello, offre una panoramica esauriente dell’anno trascorso, impreziosito da successi e innovazioni.

John Elkann, presidente esecutivo, nel suo editoriale, ha sottolineato il trionfo storico della Ferrari 499P alla 24 Ore di Le Mans 2023, una vittoria che segna un momento cruciale nella storia del cavallino rampante.

Annuario Ferrari 2023: il brand di Maranello ripercorre l’anno con un libro

Al di là di questa storica vittoria, l’Annuario 2023 si addentra nel cuore della casa automobilistica modenese, offrendo uno sguardo privilegiato sui suoi dipendenti, operanti tanto nelle aree storiche quanto nei nuovi edifici in costruzione. Un’intervista al CEO Benedetto Vigna svela il delicato equilibrio tra tradizione e innovazione che caratterizza il brand.

La sezione delle auto sportive dell’Annuario mette in risalto i nuovi modelli lanciati quest’anno, tra cui spiccano la Roma Spider e la SF90 XX, disponibili sia in versione coupé che spider. Inoltre, viene data attenzione alla KC23, un progetto unico realizzato dal reparto Progetti Speciali, e alla Ferrari SP8, notevole per le sue linee slanciate ed eleganti.

L’Annuario Ferrari 2023 ci porta in un viaggio globale, dalla California ad Auckland, passando per la Svezia, dove incontriamo appassionati del cavallino rampante e le loro collezioni, che spaziano dalla raffinata Ferrari 575 Superamerica alla prestigiosa Ferrari Dino GT.

Non manca un focus sulla collezione moda primavera/estate 2024 del costruttore e sugli eventi dedicati ai clienti, come la Cavalcade, l’F40 Legacy Tour, il Gala Ferrari di New York e le Finali Mondiali al Mugello.

Nella sezione Corse, l’Annuario ripercorre le emozionanti stagioni di Formula 1 e World Endurance Championship (WEC), culminate con la vittoria a Le Mans di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Questo trionfo ha anche segnato il successo dell’azienda negli esports, dove il Team Scuderia Ferrari Esports ha conquistato tre titoli nella stagione.

L’Annuario 2023 della casa di Maranello non è solo un resoconto di successi e innovazioni, ma un tributo alla continua ricerca di eccellenza che caratterizza il produttore modenese in ogni ambito del suo operato.