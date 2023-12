Nuova Citroën C3: 10.000 prenotazioni raggiunte in un solo mese

La nuova Citroën e-C3 segna una svolta epocale nel mercato europeo delle auto elettriche. Questo veicolo non solo offre una soluzione concreta alla questione dell’accessibilità senza compromessi, ma ha anche rapidamente catturato l’interesse di oltre 10.000 clienti. Con più di 5,6 milioni di unità vendute, la C3 si conferma come il modello più venduto nella storia del marchio francese, superando persino l’iconica 2 CV.

Il percorso di quest’auto, iniziato nel 2002, è stato caratterizzato da un design distintivo e un’innovazione costante. Dalla silhouette “a bolla” della prima generazione al parabrezza Zenith della seconda, fino al carattere da crossover dell’ultima generazione, il modello si è sempre distinto nel suo segmento, diventando il più venduto di Citroën.

Citroën C3 2024: grande traguardo raggiunto dalla quarta generazione

La quarta generazione della Citroën C3 promette di continuare questa storia di successo. La casa automobilistica francese ha completamente ripensato l’auto, partendo da zero per rivoluzionare le pratiche di mercato. La filosofia di questa nuova generazione si ispira a quella della 2 CV, ma anziché riprodurla, ne rappresenta un’espressione moderna, perfettamente in sintonia con i tempi attuali.

La Citroën e-C3 2024 si posiziona come l’unico veicolo elettrico accessibile in Europa, con un prezzo di vendita compreso tra 23.300 e 27.800 euro. Abbiamo di fronte una vettura facile da usare, versatile, con uno stile attraente, un equipaggiamento adeguato e un’esperienza di bordo confortevole. Questa combinazione ideale ha attirato più di 10.000 clienti in un solo mese nelle 10 aree di mercato che hanno lanciato una campagna di preordine il giorno successivo alla presentazione.

Sono soltanto due le versioni disponibili

La nuova e-C3 offre un’esperienza cliente semplificata, con solo due versioni disponibili per la prenotazione sul sito Web. Senza dover pagare un euro, i clienti hanno accesso a informazioni esclusive fino al lancio effettivo dell’auto. Saranno i primi ad essere contattati dal loro concessionario all’inizio del 2024 per effettuare l’ordine e tra i primi a prendere possesso della loro vettura a metà anno.

La versione You offre sospensioni Citroën Advanced Comfort, le ultime tecnologie per una guida tranquilla con il display head-up e My Citroën Play con stazione per smartphone per l’infotainment, al prezzo di 23.300 euro.

La versione Max, più connessa e dotata, è disponibile a 27.800 euro e include, tra le altre cose, i sedili Citroën Advanced Comfort, un display touch da 10 pollici per il sistema di infotainment e la ricarica wireless per smartphone compatibili.