DS Automobiles: appuntamento a Shanghai con la Formula E

Le gare 10 e 11 dell’undicesima stagione di Formula E si svolgeranno a Shanghai (Cina) il 31 maggio e il 1° giugno. L’E-Prix di Shanghai, che si terrà su una versione abbreviata del circuito internazionale, promette di essere un’altra competizione intensa ed emozionante. Per DS Penske, l’obiettivo principale sarà quello di portare entrambe le DS E-Tense FE25 in zona punti e di conquistare nuovamente un posto tra i primi 3 nella classifica generale.

DS Automobiles e Penske Autosport sono determinate a conquistare più punti possibili

Alla guida delle avanzate vetture elettriche sviluppate da DS Performance, i piloti Jean-Eric Vergne e Maximilian Günther si preparano con grande determinazione a centrare l’obiettivo di ottenere risultati importanti nel doppio appuntamento in programma. I due piloti, forti della loro esperienza e delle prestazioni della monoposto, daranno il massimo per portare punti preziosi alla squadra e rafforzare la posizione in classifica.

Le due gare sul circuito cittadino di Shanghai, un tracciato tecnico e insidioso, si disputeranno rispettivamente sabato e domenica, entrambe alle ore 9:00 CET (le 15:00 ora locale), offrendo agli appassionati europei la possibilità di seguire l’evento in diretta nella mattinata. Saranno due giorni cruciali per la stagione del team DS Penske.

“Certo, abbiamo grandi aspettative per l’E-Prix di Shanghai. Mancano sette gare alla fine della stagione e dobbiamo assolutamente conquistare punti per tornare sul podio. Credo che possiamo raggiungere il nostro obiettivo perché abbiamo imparato dai nostri errori e abbiamo una macchina potente!”, ha dichiarato nelle scorse ore Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance.