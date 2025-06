Nuova Alfa Romeo Giulietta: con il ripensamento sui motori termici forse qualche speranza in più

Nuova Alfa Romeo Giulietta che qui vi mostriamo in alcuni render di qualche tempo fa, al momento non è prevista nella futura gamma del biscione. Questo nonostante si vociferi del possibile arrivo entro il 2030 di un nuovo modello da inserire tra Junior e Tonale nella gamma della casa milanese. Tuttavia qualcuno pensa che il ripensamento sui motori termici che sta portando ad un ritardo nei lanci della nuova Alfa Romeo Stelvio e forse anche della nuova Alfa Romeo Giulia possa far aumentare le speranze di rivedere una futura generazione del celebre modello uscito di scena nel 2020.

La speranza di rivedere un giorno una nuova Alfa Romeo Giulietta non muore mai

Del resto ipotizzare una nuova Alfa Romeo Giulietta con soli motori elettrici non sarebbe stata un’idea entusiasmante. Discorso diverso per una vettura con motori termici. Alfa Romeo starebbe pensando di confermare motori benzina, diesel e ibridi almeno fino al 2035 visto il forte rallentamento nelle previsioni di vendita di auto elettriche a livello globale. Ed ecco allora che piani del biscione potrebbe cambiare completamente con il lancio di modelli fin qui non previsti.

Tra questi appunto perchè no anche una nuova Alfa Romeo Giulietta che qualora tornasse avrebbe naturalmente anche la versione top di gamma Quadrifoglio con motore termico e prestazioni davvero importanti. Se ciò dovesse accadere sarebbe una notizia sicuramente molto apprezzata dai numerosi fan alfisti che vedrebbero di buon grado il ritorno di questo modello tra le auto proposte sul mercato dal brand premium di Stellantis.

Vedremo se il nuovo piano previsto dal CEO Santo Ficili prevederà una simile sopresa da qui al 2030 per Alfa Romeo. Di certo qualora tornasse una nuova Alfa Romeo Giulietta avrebbe uno stile ancora più sportivo e sinuoso rispetto al vecchio modello per differenziarsi maggiormente da Tonale e Junior offrendo un’alternativa decisamente più in sintonia con il dna e la tradizione di Alfa Romeo per i suoi clienti più affezionati.