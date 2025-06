Stellantis: nuovo amministratore delegato per Vauxhall

Vauxhall ha annunciato il ritorno di Steve Catlin come nuovo amministratore delegato. Steve torna nella casa automobilistica di Stellantis dopo aver iniziato la sua brillante carriera in Vauxhall oltre vent’anni fa come analista delle prestazioni e aver raggiunto la carica di direttore vendite al dettaglio nel 2012. Dopo il suo addio nel 2015, ha intrapreso un percorso brillante nel settore automobilistico, ricoprendo ruoli di leadership in Saab, SEAT, Audi e, più recentemente, guidando Volvo Car Financial Services UK come amministratore delegato.

L’arrivo di Steve Catlin in Vauxhall coincide con un anno monumentale in cui il marchio ha raggiunto traguardi importanti

Steve Catlin, nuovo Amministratore Delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “È fantastico tornare a lavorare con Vauxhall, un marchio che mi è sempre stato molto caro. Molto è cambiato dall’ultima volta che sono stato qui, non solo nell’allestimento, ma nell’industria automobilistica nel suo complesso. Tuttavia, Vauxhall è sempre stata sinonimo di innovazione pratica con una voce distintamente britannica. Ora, con una gamma completamente elettrica e un chiaro obiettivo, è un momento fantastico per partecipare a questo viaggio. Non vedo l’ora di proseguire sui progressi compiuti e di percorrere l’entusiasmante strada che ci aspetta”.

Eurig Druce, Group Managing Director di Stellantis UK, ha aggiunto: “Steve vanta una profonda esperienza nel settore e una profonda comprensione del ruolo di Vauxhall nel plasmare il futuro della mobilità britannica. Vauxhall, marchio di Stellantis UK, deve tornare a crescere e sono fiducioso che Steve guiderà i team verso una traiettoria positiva”.

L’arrivo di Steve Catrlin in Vauxhall coincide con un anno monumentale in cui il marchio ha raggiunto traguardi importanti, come l’offerta di una versione completamente elettrica di ogni auto e furgone prodotti, la conferma della Vauxhall Corsa come supermini più venduta nel Regno Unito e l’essere diventato il primo produttore del Regno Unito a offrire versioni ibride elettriche e a benzina della stessa auto allo stesso prezzo di listino con la Nuova Frontera.

Nel 2024, Vauxhall ha venduto oltre 15.000 veicoli elettrici, diventando il marchio leader nel settore elettrico all’interno della rete di concessionari. Con Steve Catlin a bordo come Amministratore Delegato, la casa automobilistica di Stellantis è pronta a tornare a crescere.