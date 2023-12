Nuove Citroën C3 e Ram Rampage ottengono due importanti premi in Brasile

La Nuova Citroën C3 ha vinto per la seconda volta consecutiva, nell’edizione 2024, il Premio Estadão Mobility. La berlina con atteggiamento da SUV è stata votata come la migliore berlina compatta in Brasile. La scelta è stata fatta da una giuria di esperti ed è stata organizzata dal Jornal do Carro, sezione automobilistica del quotidiano O Estado de S. Paulo e una delle pubblicazioni più tradizionali del Paese.

Nuova Citroën C3 e nuova Ram Rampage nelle scorse ore hanno ottenuto due importanti premi in Brasile

Il mese scorso, la Nuova Citroën C3 ha registrato la quota di mercato più elevata dell’anno e Citroën un aumento del 20 per cento delle vendite del marchio. Sempre a novembre, ha ottenuto l’inedita versione Live Pack con motore 1.6 16V e cambio automatico a sei velocità, diventando l’auto automatica più conveniente in Brasile.

Tra le novità della linea 2024, la Nuova Citroën C3 presenta ora l’apertura elettrica del coperchio del carburante e un pannello con finitura premium che aumenta la percezione della qualità del prodotto. I punti di forza sono il centro multimediale Citroën Connect Touchscreen da 10 pollici con Android Auto wireless e Apple CarPlay e il bagagliaio più grande del segmento.

Oltre che per la nuova Citroën C3 in Brasile importante successo anche per la nuova Ram Rampage. Il primo pick-up Ram sviluppato e prodotto in Brasile ha ricevuto, ieri sera, un altro importante riconoscimento da parte della stampa specializzata in occasione della 22esima edizione dei Top Car TV Awards.

L’evento ha avuto luogo ieri sera, 11 dicembre, e ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui giornalisti e dirigenti del settore. Erano 50 i giurati della stampa specializzata, che hanno votato per 3 premi: il Top Car Award, con 13 categorie, il Top Truck Award, con 5 categorie, e il Top Moto Award, con due categorie.

Prestazioni, lusso, capacità e tecnologia sono attributi della nuova Ram Rampage sempre più riconosciuti dalla stampa. Il modello si è distinto commercialmente nel mercato brasiliano e ieri sera ha vinto due premi, il “Miglior pickup da oltre R$ 191.000”, e anche il premio principale, “Miglior auto dell’anno”, considerando tutte le categorie. Questi risultati confermano che il nuovo pick-up Ram ha davanti a sé un grande percorso di successo. Dunque con le nuove Citroën C3 e Ram Rampage doppio successo in Brasile per il gruppo Stellantis.