Stellantis: il tour mondiale iniziato da Filosa segnale di rottura con lo stile Tavares

Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi, non appena nominato amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa ha iniziato un tour mondiale negli stabilimenti del gruppo partendo dalla Francia e più precisamente dala fabbrica Peugeot di Sochaux e poi dall’Italia con la visita a Mirafiori. Accompagnato dal direttore dell’Europa allargata, Jean-Philippe Imparato, il nuovo uomo forte di Stellantis ha dato un primo segnale simbolico di rottura con lo stile del suo predecessore Carlos Tavares che al campo preferiva le conferenze con gli analisti.

Il tour mondiale di Filosa negli stabilimenti di Stellantis rappresenta un primo segnale di rottura col passato

Una sobrietà che segna un netto distacco rispetto al passato. Questa prima visita, seppur breve, in Francia assume un forte valore simbolico, rappresentando l’equilibrio raggiunto nella nuova struttura di governance del gruppo franco-italo-americano. Serve anche a mettere a tacere le prime critiche che insinuavano un’eccessiva inclinazione di Stellantis verso l’Italia. La linea strategica è ormai evidente: avvicinare il nuovo amministratore delegato al cuore operativo dell’azienda, evitando di isolarlo in un ruolo distante, confinato in un ufficio dirigenziale scollegato dalla realtà produttiva e commerciale.

Altro segnale di discontinuità rispetto allo stile Tavares è la volontà di costruire attorno al nuovo CEO un gruppo coeso e collaborativo. Durante la visita europea, è affiancato dal responsabile della regione, Jean-Philippe Imparato, mentre la presenza costante del presidente John Elkann lascia intuire un sostegno diretto e continuo. Nei prossimi mesi, è probabile che emerga un tandem Elkann/Filosa alla guida strategica del gruppo. Tutto lascia presagire che stia nascendo un nuovo stile di leadership: più collegiale, inclusivo e aperto al confronto — un cambiamento netto rispetto all’approccio decisionista e spesso solitario che ha caratterizzato l’era Tavares.

Antonio Filosa col presidente di Stellantis, John Elkann

“Negli ultimi giorni ho avuto il privilegio di unirmi ad Antonio Filosa durante il lancio del suo tour mondiale di ascolto”, commenta Jean-Philippe Imparato sul suo account Linjedin. “Abbiamo iniziato in Francia, dove abbiamo visitato i nostri team nel nuovo Campus Vert di Poissy e nella sede storica di Sochaux, luogo di nascita del marchio Peugeot. Queste visite sono state più che simboliche: sono state un forte promemoria delle nostre radici profonde, del nostro impegno per l’innovazione e delle persone straordinarie che plasmano la nostra attività ogni giorno.” Ha aggiunto: “Questi primi giorni hanno solo rafforzato la mia fiducia nel fatto che, insieme, siamo pronti a scrivere il prossimo, audace capitolo per Stellantis. Questo tour è tutt’altro che finito: continuerà nei prossimi mesi, con ulteriori opportunità di ascoltare, imparare e interagire con i nostri team”.