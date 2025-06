Alfa Romeo TZ3 Stradale, una delle nove esistenti al mondo è in vendita

Nel panorama delle supercar italiane in edizione limitata, pochi nomi evocano lo stesso fascino della Alfa Romeo TZ3 Stradale. Un’auto sportiva fuori dal comune, creata per celebrare il centenario del marchio milanese e prodotta in appena nove esemplari in tutto il mondo.

Se siete veri appassionati di collezionismo automobilistico, sappiate che una di queste rarità è attualmente in vendita, e ad un prezzo sorprendentemente accessibile, considerando la sua esclusività.

Presentata nel 2010 al prestigioso Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, la TZ3 Stradale è frutto della collaborazione con Zagato, carrozzeria milanese celebre per le sue creazioni raffinate e altamente distintive. La base tecnica è tutt’altro che italiana: si tratta della piattaforma della Dodge Viper ACR-X, un’auto pensata per la pista. Il risultato, quindi, non poteva essere che un mix unico di stile europeo e meccanica americana.

Il cuore pulsante di questa super sportiva Alfa Romeo (e Dodge) è un poderoso motore V10 da 8,4 litri, capace di erogare 600 cavalli e 800 Nm di coppia, trasmessi alle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a sei rapporti. Le prestazioni sono da urlo: 0-100 km/h in poco più di 3 secondi e velocità massima superiore ai 320 km/h.

Questa specifica unità, verniciata in un elegante blu metallizzato scuro e con l’abitacolo rivestito in pelle color caramello, ha percorso appena 3.000 chilometri ed è stata custodita con cura in una collezione privata in Arizona. Ora è disponibile attraverso Young Motorcars a un prezzo di 675.000 dollari, ben al di sotto del milione di dollari richiesto all’epoca dal listino ufficiale. Un’occasione irripetibile (almeno, per tutti coloro che hanno un gran bel conto in banca capace di investire in tali bellezze a quattro ruote) per aggiudicarsi un autentico pezzo di storia dell’Alfa Romeo. D’altronde, la TZ3 Stradale non è solo una supercar performante, ma anche una scultura su ruote.