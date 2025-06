Stellantis supporta il progetto Pioneer con le batterie Second Life fornite da SUSTAINera

SUSTAINera, la divisione di Stellantis specializzata nell’Economia Circolare, ha dato un contributo significativo al progetto PIONEER (airPort sustaInability secONd life battEry storage), sviluppato in collaborazione con Enel e Aeroporti di Roma (ADR), con il supporto scientifico dell’istituto tedesco Fraunhofer. Il progetto rappresenta il più grande sistema in Italia, e uno dei più estesi in Europa, per l’accumulo di energia basato sull’impiego di batterie di seconda vita, installato presso l’aeroporto di Roma Fiumicino.

Questa innovativa infrastruttura è progettata per immagazzinare energia rinnovabile, contribuendo in modo concreto alla transizione energetica e alla decarbonizzazione del settore aeroportuale. Grazie a questa soluzione, si prevede una riduzione complessiva di circa 16.000 tonnellate di CO₂ nell’arco di dieci anni, dimostrando come l’impiego circolare delle risorse possa generare benefici ambientali tangibili e duraturi.

A partire dal 2022, è stata avviata una collaborazione positiva e dinamica con ENEL X e il System Integrator Loccioni, attraverso l’approvvigionamento di 78 batterie “Second Life”, appartenenti alla piattaforma elettrica eCMP dedicata alle auto di segmento B. Ogni batteria dispone di 50 kWh di energia di accumulo, per un totale di 3,9 MWh. Le batterie sono inserite nell’avanzato sistema di accumulo BESS (Battery Energy Storage System) di Enel, con una capacità di 10 MWh, abbinato all’impianto fotovoltaico ADR Solar Farm da 31 GWh.

Il progetto Pioneer è stato uno dei più importanti per Stellantis degli ultimi due anni, inserito nel piano di attività di Second Life, che integra altre attività di economia circolare sulla gestione delle batterie dei veicoli elettrici, come la rigenerazione e la riparazione, al fine di prolungarne il più possibile la vita prima di avviarle al riciclo. SUSTAINera continuerà a investire nelle attività legate alle batterie di Second Life, che hanno registrato un forte trend di crescita negli ultimi 3 anni.

Per studiare la capacità delle batterie dei veicoli elettrici attuali e di prossima generazione di essere riutilizzate per applicazioni di accumulo stazionario, Stellantis sta esplorando il riutilizzo di queste batterie progettando, costruendo e testando dimostratori di accumulo stazionario elettrico, concentrandosi in particolare sull’uso residenziale, commerciale e industriale, in collaborazione con la sua joint venture con NHOA Free2move e-solutions.