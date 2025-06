Ferrari Eternità, la supercar esagerata che non vedremo mai in strada

Il Cavallino Rampante non è solo un emblema di eccellenza automobilistica, ma un simbolo globale capace di valicare confini culturali e settoriali con naturalezza. Il brand Ferrari, infatti, ha esteso la propria influenza ben oltre le piste da corsa e le concessionarie esclusive. Il nome legato indissolubilmente a una tradizione automobilistica italiana, specie nel mondo storico e contemporaneo delle corse, si sviluppa in diverse direzioni. Dai parchi tematici mozzafiato come il Ferrari World di Abu Dhabi, casa della Formula Rossa, le montagne russe più veloci del mondo, fino a un intero ecosistema di merchandising, lifestyle e collezionismo di lusso.

Ma l’universo Ferrari si espande anche nei “sogni digitali”, dove gli appassionati di design e CGI automobilistica sognano nuove interpretazioni del mito. È il caso del progetto concettuale Ferrari Eternità, un’idea affascinante portata alla luce da Car design trends in collaborazione con Automotive Design Studio by DRE e il team creativo Zicher, sviluppata completamente senza l’ausilio dell’intelligenza artificiale, ma con autentica passione artigianale.

Questa concept car non ufficiale reinterpreta lo spirito delle barchette esclusive come le Ferrari Monza SP1 e SP2, ma lo proietta verso un design ancora più audace, pronto a competere idealmente con gioielli come McLaren Elva e Aston Martin V12 Speedster.

La Eternità colpisce con un frontale ribassato, luci a LED minimaliste, griglia compatta e cofano cortissimo. Il parabrezza è ridotto all’essenziale e privo di cornici, accompagnato da finestrini sottili e roll-bar scolpiti dietro ai poggiatesta. Completamente priva di tetto, la carrozzeria è scolpita per l’aerodinamica estrema e il retro sfoggia scarichi verticali sopra le ruote posteriori, fanaleria posteriore circolare a LED e un massiccio diffusore ispirato alla Formula 1.

La meccanica sarebbe ancora tutta da immaginare. Potrebbe adottare un V6 plug-in come la 296 GTB, un V8 ibrido come nella SF90 Stradale, o forse persino un iconico V12 atmosferico alla maniera della Ferrari Purosangue.