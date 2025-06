Alfa Romeo: con Ficili e Filosa il piano di rilancio sarà confermato

Alfa Romeo vive un momento di incertezza a causa del ritardo nel lancio della nuova Stelvio che doveva avvenire questa estate ma che a quanto pare sarà rinviato a fine anno o forse addirittura all’inizio del prossimo a causa dei problemi con cui il brand deve fare i conti per adeguare la piattaforma STLA Large ai motori termici. Infatti, dato che le vendite di auto elettriche non ingranano, si è deciso di arricchire la gamma del SUV di segmento D anche con motori termici tra cui benzina, ibridi e forse anche diesel.

I piani di rilancio di Alfa Romeo saranno confermati anche da Antonio Filosa e Santo Ficili

Il risultato è però quello di dover aspettare ancora prima di vedere la nuova Alfa Romeo Stelvio, la cui produzione non si dovrebbe aprire prima dell’autunno del 2026. Questo almeno secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Cassino. Forse i ritardi interesseranno anche la nuova Giulia il cui debutto originariamente sarebbe dovuto avvenire nel corso della primavera del 2026. Su questo però ancora ci sono dei dubbi. Alcune agenzie di stampa infatti riportano che alla fine i ritardi riguarderanno solo Stelvio, mentre altri parlano di ritardi per entrambi i modelli.

Ad ogni modo, a parte questo piccolo inconveniente i piani di rilancio del marchio avviati da Stellantis sotto Jean Philippe Imparato non dovrebbero essere modificati dall’avvento di Santo Ficili alla guida di Alfa Romeo e di Antonio Filosa come CEO di Stellantis. I due dirigenti scommetteranno ancora sulla crescita del biscione come brand premium globale di Stellantis e dunque nei prossimi anni assisteremo all’arrivo di vari modelli. La principale differenza sarà che non si punterà solo su motori elettrici ma almeno fino al 2035 le gamme di tutte le vetture del biscione comprenderanno varie soluzioni termiche per accontentare un po’ tutti.

Dovrebbe essere confermato che il biscione in futuro punterà su modelli di “sostanza” e cioè che possano portare molte immatricolazioni in segmenti di mercato chiave. Dunque niente auto sportive o modelli di nicchia si punterà su crossover, SUV e berline fastback. Tra il 2027 e il 2028 dovrebbe avvenire il ritorno di Alfa Romeo nel segmento E con un modello che sarà una via di mezzo tra una berlina e un SUV. Poi a seguire l’erede di Tonale e infine si vocifera anche dell’arrivo di un modello che si andrebbe a collocare tra Junior e e Tonale nella gamma della casa milanese. Questa ultima notizia però al momento è frutto di una semplice voce tutta ancora da confermare.