Ram Rampage eletto miglior pick-up di medie dimensioni

Il nuovo Ram Rampage si è distinto notevolmente nel mercato automobilistico brasiliano non solo per il suo successo commerciale, ma anche per il riconoscimento ottenuto nelle premiazioni della stampa specializzata.

Nella serata di ieri, il Rampage ha ricevuto un’importante onorificenza nel Prêmio Carsughi L’Auto Preferita 2023, conquistando la vetta nella categoria Picape Intermediária. Questo modello rappresenta il primo pick-up sviluppato e prodotto in Brasile da Ram e ha ottenuto l’approvazione di una giuria selezionata di giornalisti del settore automobilistico.

Ram Rampage: l’ultimo modello della casa americana ha conquistato un importante premio in Brasile

Il veicolo ha riscosso un notevole successo di vendite, con 3026 immatricolazioni soltanto a novembre 2023, posizionandosi come uno dei principali protagonisti nel settore automobilistico brasiliano di quest’anno.

Inoltre, sempre a novembre, il Ram Rampage ha raggiunto un’importante posizione nel ranking dei top tre pick-up più venduti in Brasile, includendo le categorie dei pick-up compatti, medi e grandi.

Il Prêmio Carsughi L’Auto Preferita, giunto alla sua nona edizione nel 2023, è un riconoscimento molto importante nel settore automobilistico. Porta il nome del rinomato giornalista Claudio Carsughi e, creato nel 2015, mira a riconoscere ogni anno il miglior veicolo in ciascuna categoria. La giuria, composta da 22 giornalisti specializzati, valuta e seleziona i migliori veicoli tra 16 categorie.

Ram, parte integrante del portfolio di Stellantis, si è affermata nel 2009 come una divisione indipendente, puntando a soddisfare le esigenze degli acquirenti di pick-up e a fornire veicoli che rappresentino un punto di riferimento in termini di qualità. Con una gamma completa di prodotti, il marchio americano si dedica alla produzione di modelli robusti, ideali sia per il lavoro pesante che per il trasporto familiare.