Ferrari: Vista AF Corse nel FIA WEC 2024 con due 296 LMGT3

Il panorama del motorsport è in costante evoluzione, con i vari team che cercano di superarsi in tecnologia, prestazioni e strategie. Un importante annuncio avvenuto nelle scorse ore in questo ambito riguarda la collaborazione tra Vista e AF Corse, due entità di spicco nel settore delle corse automobilistiche.

Per la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship (WEC), si annuncia l’iscrizione di due Ferrari 296 LMGT3, che gareggeranno sotto la bandiera di Vista AF Corse nella classe LMGT3. Questo sviluppo rappresenta non solo una novità per il team, ma anche un’evoluzione significativa nel contesto della competizione a livello globale.

Ferrari: il brand amplia la sua presenza nel FIA WEC 2024 con un nuovo team

Dopo il considerevole successo ottenuto con la 488 GTE, che ha portato il team al terzo posto nella classifica generale nella scorsa stagione, l’attenzione si sposta sulla nuova Ferrari 296 GT3. Questo cambio di veicolo segna un passo importante per Vista AF Corse, considerando le caratteristiche tecniche e le performance che la 296 GT3 porta in dote.

La vettura n°54, che vanta già una storia di successi, vedrà al volante piloti del calibro di Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon, quest’ultimo essendo un pilota ufficiale del cavallino rampante.

Accanto alla n°54, la squadra introduce la vettura n°55, guidata da Simon Mann, Alessio Rovera e François Heriau, quest’ultimo alla sua prima esperienza con una vettura Ferrari nel FIA WEC. Questa vettura rappresenta un’aggiunta strategica al team, consolidando ulteriormente la presenza di Vista AF Corse nel campionato.

Le parole dei protagonisti

Thomas Flohr, oltre ad essere pilota, svolge un ruolo cruciale come fondatore e presidente di Vista. Egli sottolinea l’importanza del Campionato Mondiale Endurance come uno dei campionati più prestigiosi nel mondo del motorsport, paragonabile solo alla Formula 1 per qualità. La rappresentanza del costruttore modenese in questo contesto è vista non solo come un onore, ma anche come una responsabilità significativa per il team.

Antonello Coletta, capo della divisione Endurance e Corse Clienti di Ferrari, ha enfatizzato le potenzialità della Ferrari 296 GT3 come piattaforma competitiva per la nuova classe GT del World Endurance Championship. La fiducia nei confronti di Vista AF Corse deriva dalla crescita costante del team, testimoniata da successi come la vittoria alla 6 Ore del Fuji.

Amato Ferrari, fondatore di AF Corse, riflette sulla crescita della partnership con Vista, sottolineando la solidità delle basi su cui si fonda il team Vista AF Corse e l’entusiasmo per le sfide future.

La stagione 2024 prenderà il via il 2 marzo in Qatar e si concluderà l’8 novembre in Bahrain, includendo otto gare. Uno degli appuntamenti più attesi è la 24 Ore di Le Mans (15-16 giugno), dove tutti gli occhi saranno puntati sulle prestazioni di Ferrari, attuale campione in carica.