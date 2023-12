Ferrari sul podio alla 12 Ore del Golfo 2023

L’edizione 2023 delle 12 Ore del Golfo, tenutasi sul celebre Circuito di Yas Marina di Abu Dhabi, ha visto Ferrari ottenere un significativo successo, specialmente nella categoria Pro Am, nell’ambito della prestigiosa Intercontinental GT Challenge.

La Ferrari 296 GT3 del team Kessel Racing, uno dei sei bolidi della casa automobilistica modenese presenti, ha conquistato un brillante secondo posto, rappresentando un’ottima performance per il costruttore di Maranello in questa competizione.

Ferrari: importante successo conquistato sul Circuito di Yas Marina

Il team svizzero ha schierato la nuova 296 GT3 n°11, affidandola all’esperto team di piloti formato da Anton Dias Perera, Giorgio Roda, Scott Andrews e David Fumanelli. La loro prova, contraddistinta da una costante crescita in termini di prestazioni, li ha portati al settimo posto assoluto, traducendosi in un secondo posto nella classe Pro Am.

Nel frattempo, il primo team di AF Corse, anch’esso in pista con una 296 GT3, ha sfiorato il podio, terminando al quarto posto nella stessa classe. Partendo dalla 18ª posizione in griglia, Alessandro Cozzi, Giorgio Sernagiotto, Marco Pulcini ed Alessio Rovera hanno dimostrato una rimonta impressionante, concludendo l’evento all’undicesimo posto assoluto.

La terza Ferrari 296 GT3 nella classe Pro Am, portata in pista da Racing One, non ha concluso la gara, ma si è comunque posizionata 20ª nella classifica generale e ottava nella sua categoria. Omar Jackson, Axcil Jefferies, Ramez Azzam e Zaamin Jaffer, partiti dalla 15ª posizione, hanno dovuto ritirarsi prima del termine della gara.

Nella classe Am, AF Corse ha schierato tre ulteriori vetture del marchio di Maranello. La 296 GT3 n°20 ha conseguito il miglior risultato, raggiungendo il quinto posto nella categoria e il 16° in classifica generale. Questo team, composto da Christian Colombo, David Tjiptobiantoro, Stephane Lemeret e Lilou Wadoux, è partito dal 21° posto.

Le altre due vetture di AF Corse, purtroppo, hanno dovuto abbandonare la gara prematuramente, ma si sono tutte classificate. La 296 GT3 n°61 ha ottenuto il 19° posto mentre l’unica Ferrari 488 GT3 Evo 2020 in competizione, la n°51, ha chiuso 21ª a causa di un incidente che ha danneggiato la parte posteriore del veicolo.

Questi risultati dimostrano la resilienza e la competitività di Ferrari in un contesto internazionale di alto profilo, sottolineando l’importanza strategica della loro partecipazione a eventi del calibro della 12 Ore del Golfo.