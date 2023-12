Opel Corsa Station Wagon: sono trascorsi 25 anni dal suo sbarco in Italia

Nel 1998, in un’epoca in cui le station wagon dominavano il mercato europeo dell’auto, Opel – riconosciuta per i suoi modelli di successo in tale segmento come Astra, Vectra e Omega – lanciò una proposta innovativa basata sulla seconda generazione della Corsa: la Opel Corsa Station Wagon.

La mossa strategica di Opel Italia, presentata in anteprima al Salone di Torino, segnava un passo avanti significativo nel settore. La Corsa-B Station Wagon, nata dalla collaborazione tra la casa madre e il centro studi brasiliano, permetteva al marchio di Stellantis di offrire una gamma completa di sw, coprendo i principali segmenti del mercato automobilistico.

Opel Corsa Station Wagon: nel 1998 debuttava sul mercato italiano

Il nuovo ingresso nel segmento B si affiancava alle già affermate Astra di segmento C, Vectra di segmento D e Omega di segmento E. Progettata sulla stessa piattaforma delle versioni berlina a tre/cinque porte e prodotta nello stabilimento di Rosario (Argentina), la versione Station Wagon manteneva elementi chiave del design originale, come il frontale e il pianale. Inoltre, conservava un abitacolo spazioso e confortevole, pur offrendo una carrozzeria robusta, compatta ed esteticamente gradevole.

In Italia, l’Opel Corsa Station Wagon veniva offerta in un unico allestimento, paragonabile a quello della Corsa Swing tre/cinque porte. I motori disponibili erano l’Ecotec da 1.4 litri a 16V da 90 CV prodotto in Austria e il diesel da 1.7 litri da 60 CV costruito in Giappone, entrambi già noti sul mercato italiano.

L’allestimento proposto includeva dotazioni di serie all’epoca poco comuni nel segmento, come quattro alzacristalli elettrici, immobilizer, servosterzo e sedile del guidatore regolabile in altezza. Optional quali ABS, airbag full-size per guidatore e passeggero (sulla 1.4 16V), climatizzatore, fendinebbia, specchietti retrovisori esterni elettrici e cerchi in lega con pneumatici maggiorati erano disponibili su entrambe le versioni, permettendo una personalizzazione significativa del veicolo.

La Opel Corsa Station Wagon ha rappresentato all’epoca una soluzione versatile e innovativa nel segmento B, unendo le caratteristiche pratiche e di comfort di una sw con le dimensioni compatte tipiche della Corsa. Questa strategia si dimostrò efficace per Opel Italia, permettendo al brand di affermarsi ulteriormente nel mercato automobilistico italiano.