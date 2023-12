Opel Corsa: arriva la nuova immagine natalizia

Opel inaugura il periodo prenatalizio con un motivo invernale e natalizio molto speciale per la nuova Opel Corsa. L’immagine bianca come la neve e allo stesso tempo festosamente colorata allude alla fortunata campagna di lancio “Yes, of Corsa”, che Opel ha sviluppato insieme alla sua agenzia creativa Jung von Matt e pubblicata in ottobre. La campagna si basa su una colonna sonora accattivante e sequenze in stile cinematografico. Ciò solleva domande come: “Ha una lunga autonomia?”, “Si ricarica velocemente?” o “È divertente da guidare?” La risposta a tutte queste e altre domande è chiara: “Sì, di Corsa!”

Una campagna di successo ispira un’immagine festosa per la nuova Opel Corsa

La nuova Opel Corsa porta con orgoglio il caratteristico volto del marchio Opel, l’Opel Vizor, e offre un’eccezionale varietà di alternative di guida. Si va da due livelli di potenza elettrici a batteria ai motori a combustione altamente efficienti fino agli ibridi con tecnologia a 48 volt che saranno presto disponibili.

Con 115 kW/156 CV e 260 Newtonmetri di coppia, il nuovo motore elettrico garantisce prestazioni elevate fin dal primo tocco sul pedale. Grazie alla batteria da 51 kWh, il silenzioso veicolo elettrico può percorrere fino a 405 chilometri con zero emissioni locali secondo WLTP 1 . La nuova Corsa Electric può quindi essere ricaricata rapidamente fino all’80% della capacità della batteria in meno di 30 minuti presso una stazione di ricarica rapida DC da 100 kW.

La nuova Corsa con tecnologia ibrida a 48 volt offrirà in futuro ai clienti un’altra alternativa elettrificata. Con la nuova Corsa Hybrid da 74 kW/100 CV (consumo di carburante secondo WLTP 2 : 4,7-4,6 l/100 km, emissioni di CO 2 106-102 g/km; ciascuno combinato) non è possibile ottenere un motore paragonabile: elettrificato Corsa 1.2 con cambio automatico a otto rapporti (consumo di carburante secondo WLTP 2 : 5,5-5,4 l/100 km, emissioni di CO 2 124-122 g/km; nel ciclo combinato) poco meno di un litro di carburante ogni 100 chilometri (circa il 15% ) e quindi ridurre anche le emissioni di CO 2 .

Allo stesso tempo, Opel Corsa continua la tradizione di mettere a disposizione di tutti tecnologie e caratteristiche all’avanguardia. Questi includono i fari Intelli-Lux LED Matrix con un totale di 14 elementi LED controllabili individualmente, nonché un’intera gamma di moderni sistemi di assistenza alla guida, l’ultima generazione di infotainment e comodi sedili con funzioni di massaggio.

Grazie a queste qualità, non sorprende che la piccola bestseller continui a essere un pilastro della gamma di modelli Opel. La pluripremiata Opel Corsa è stata venduta più di 14,5 milioni di volte dal suo lancio nel 1982. È stata la piccola vettura più venduta in Germania e Gran Bretagna nel 2021 e nel 2022 ed è sulla buona strada per ripetere questo successo nel 2023.