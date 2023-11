Nuova Lancia Delta: ci farà battere il cuore con il suo design?

Lancia Delta, è un nome che evoca una storia di successo e di passione, sia sulle strade che nei rally. La berlina compatta del marchio torinese ha segnato un’epoca, con le sue quattro generazioni prodotte dal 1979 al 2014. Ora, dopo anni di silenzio, la Delta si prepara a tornare, ma in una veste completamente nuova: quella di un’auto elettrica. E’ stato lo stesso numero uno di Lancia, il CEO Luca Napolitano a confermare il ritorno della nuova Lancia Delta nel 2028, come parte di un piano di rilancio del marchio, che prevede anche il lancio della nuova Ypsilon nel 2024 e del SUV compatto Aurelia nel 2026. Per questi nuovi modelli saranno anche sfruttate le sinergie con gli altri brand premium di Stellantis, ovvero DS e Alfa Romeo.

Ecco come potrebbe essere il design della nuova Lancia Delta che vedremo nel 2028

Ma come sarà la nuova Lancia Delta elettrica? Per ora non ci sono immagini ufficiali, ma solo dei render che provano a immaginare il possibile aspetto della vettura. Uno di questi è stato realizzato dal designer Ascariss Design, che ha pubblicato un video su YouTube, in cui mostra la sua visione della Delta del futuro. Il render immagina una vettura che nascerà su piattaforma STLA Medium di Stellantis, una architettura che vedremo anche in altre auto del gruppo tra cui l’erede di Jeep Compass, la nuova Opel Manta e anche la stessa Lancia Gamma. Si tratta di una base modulare, che consentirà una grande libertà di design e offrirà una autonomia che potrebbe raggiungere e superare quota 700 km.

La nuova Lancia Delta elettrica si presenta come una berlina a due volumi, con una lunghezza di circa 4,5 metri con un design squadrato e muscolare. Il frontale riprende alcuni elementi distintivi della Delta storica mixati con elementi di design visti nella recente Lancia Pu+RA HPE. Il profilo laterale mostra una carrozzeria scolpita, con dei passaruota pronunciati e dei cerchi in lega dal design dinamico. Il posteriore è caratterizzato da un lunotto inclinato, da un portellone ampio e da dei gruppi ottici orizzontali, che richiamano quelli della concept car Lancia Delta HPE del 2006.

Lancia

L’abitacolo della Delta elettrica dovrebbe essere spazioso e tecnologico, con una plancia digitale, uno schermo touch per il sistema multimediale, un volante multifunzione e dei sedili avvolgenti. I materiali saranno di qualità e curati nei dettagli, con inserti in pelle, tessuto, legno o metallo. L’auto offrirà anche diversi comfort e sistemi di sicurezza, come il climatizzatore automatico, i sensori di parcheggio, la telecamera posteriore, il cruise control adattivo, il sistema di frenata automatica d’emergenza, il riconoscimento dei cartelli stradali e il mantenimento della corsia.

La nuova Lancia Delta sarà solo elettrica ma avrà una gamma di motori con diverse versioni. Tra queste si vocifera la presenza di una HF. La potenza complessiva potrebbe arrivare a 400 CV, per questa versione sportiva, che potrebbe rievocare le glorie della Delta Integrale. La Delta elettrica sarà il fiore all’occhiello della nuova Lancia, che punta a conquistare una fetta di mercato nel segmento premium, con un’offerta innovativa e distintiva.