Il Museo del Louvre omaggia DS Automobiles incidendo il suo nome sotto la prestigiosa Piramide

Dalla sua creazione, DS Automobiles ha moltiplicato i lanci intorno e al Museo del Louvre, sotto la Piramide o nei Giardini delle Tuileries. Presentazioni esclusive e mostre eccezionali riecheggiavano una filosofia comune, combinando patrimonio e modernità per costruire il futuro. Impegnata nella promozione della cultura, DS Automobiles è sostenitrice del Museo del Louvre e di numerose mostre temporanee dal 2015.

Patrono del Museo del Louvre dal 2015, DS Automobiles è entrata nella cerchia molto esclusiva dei “Grands Patrons”

Occupando un posto centrale nel mondo della casa automobilistica, il museo del Louvre e la sua piramide hanno sempre ispirato DS Automobiles. Il Marchio si impegna inoltre ad affiancare il Museo per celebrare il trentesimo anniversario della Piramide attraverso trenta eventi eccezionali nel 2019 e nel 2020.

Nel 2020 e nel 2021, la partnership ha preso una nuova forma, illustrata attraverso le edizioni limitate DS 7 Crossback Louvre e poi DS 3 Crossback Louvre, che hanno portato l’arte in un viaggio nel massimo comfort. Oltre ai dettagli esclusivi direttamente ispirati ai motivi piramidali del Louvre, questi due modelli hanno permesso di visualizzare 182 opere sui grandi schermi centrali della cabina e di ascoltare altrettanti podcast per un’esperienza artistica a bordo esclusiva e coinvolgente. esperienza.

Nel corso degli anni, il programma Only You Privilege di DS Automobiles ha permesso di scoprire le collezioni, i dietro le quinte dei musei o i laboratori di restauro in condizioni eccezionali. Per questo impegno appassionato e duraturo, il Museo del Louvre onora la casa francese di Stellantis come Grande Patrono. Alla fine del 2023, il nome “DS Automobiles” è stato inciso nella Sala Napoléon, sotto la Piramide.

“Simbolo di eleganza, know-how e innovazione, il Museo del Louvre incarna il meglio di ciò che la Francia ha da offrire. La ricchezza culturale, artistica e architettonica di questo luogo emblematico costituisce sia una fonte permanente di ispirazione che una reale visione dell’influenza della Francia nel mondo.

Grazie alla sua ambizione di incarnare il know-how francese del lusso nel mondo automobilistico, il marchio DS è in perfetta sintonia con il Museo del Louvre. Entrare nell’elenco dei Major Patron è motivo di orgoglio per le donne e gli uomini di DS Automobiles, che coltivano quotidianamente la ricerca dell’eccellenza,» ha dichiarato Olivier François, amministratore delegato di DS Automobiles.