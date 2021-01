DS 7 Crossback Louvre Edition: partite le consegne nel Regno Unito

Lo scorso anno, DS Automobiles ha presentato la speciale DS 7 Crossback Louvre Edition con l’obiettivo di rendere omaggio al museo più visitato e (forse) più famoso del mondo. Nelle scorse ore, la casa automobilistica di Stellantis ha annunciato la disponibilità all’acquisto della vettura anche nel mercato britannico ad un prezzo di 46.530 sterline (52.293 euro).

La Louvre Edition si basa sull’allestimento Ultra Prestige e presenta superfici esterne in nero lucido, esclusivi cerchi in lega da 20”, controller delle prese d’aria in acciaio inossidabile a forma di piramide, pelle nappa sul vano portaoggetti della plancia e sospensioni DS Active Scan controllate da una telecamera e il DS Connect Pilot con le sue caratteristiche di guida autonoma di Livello 2.

DS 7 Crossback Louvre Edition: iniziano le consegne della speciale edizione in UK

Jules Tilstone, dirigente di DS Automobiles Regno Unito, ha dichiarato: “L’incredibile opportunità di collaborare con il famoso Museo del Louvre a Parigi ha portato all’eccezionale ed esclusiva DS 7 Crossback Louvre. Il rapporto di DS Automobiles con questo museo di fama mondiale risale a più di mezzo decennio. La nostra passione condivisa per l’arte e la cultura ne fa una sinergia forte e unica. Con quasi 200 opere d’arte da esplorare direttamente sullo schermo del sistema di infotainment da 12 pollici e una serie di aggiornamenti visivi e dettagli di lusso francesi premium, l’edizione limitata DS 7 Crossback Louvre è una celebrazione appropriata dello spirito d’avanguardia condiviso e del ricco patrimonio di questi brand parigini“.

La nuova DS 7 Crossback Louvre Edition, disponibile nelle speciali colorazioni Ink Blue, Perla Nera Black e Platinum Grey, è equipaggiata dal motore benzina PureTech 225 da 1.6 litri abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti. La potenza totale è di 225 CV. Acquistando lo speciale SUV, si riceverà una tessera che garantisce l’ingresso illimitato al museo vero e proprio per un anno intero.

