Ferrari Legacy Tour 2023: la prima edizione rende omaggio alla F40

La leggenda automobilistica continua a vivere con l’avvio della prima edizione del Ferrari Legacy Tour. Con partenza da Forte dei Marmi, il prestigioso evento è una dedica esclusiva all’emblema dell’auto sportiva: la Ferrari F40.

La F40, concepita nel 1987 in onore del 40° anniversario del marchio di Maranello, non è solo una vettura: è un simbolo. Questa iconica supercar, l’ultima a portare l’inconfondibile tocco del fondatore Enzo Ferrari, rappresenta un’era.

Ferrari Legacy Tour 2023: la prima edizione celebra l’iconica F40

È l’esito di un desiderio di Enzo Ferrari: creare un’auto che incarnasse la tecnologia d’avanguardia dell’epoca, ma che al contempo echeggiasse le radici quando le auto da corsa erano quelle che vedevi anche sulle strade. Progenie diretta della 308 GTB e del prototipo 288 GTO Evoluzione, la Ferrari F40 è una fusione di ingegneria avanzata e design impeccabile.

Questo tour, unico nel suo genere, vedrà 40 unità di questo veicolo storico attraversare le Alpi Apuane e la pittoresca campagna toscana, culminando nel cuore di Maranello. Non solo: i proprietari privilegiati, provenienti da ogni angolo del pianeta, avranno l’onore di essere ricevuti direttamente dal vicepresidente Piero Ferrari e vivere due giorni immersi in esperienze e visite esclusive che solo il cavallino rampante può offrire.

Il Ferrari Legacy Tour 2023 non è solo un evento per coloro che avranno l’onore di guidare la loro F40 in questo viaggio epico, ma anche per i fan del mondo automobilistico, che avranno l’opportunità di assistere a uno spettacolo assolutamente imperdibile.

Il programma completo

Di seguito trovate il programma completo:

27 Settembre

Arrivo dei partecipanti a Forte dei Marmi

28 Settembre – Alpi Apuane

10:00 Partenza dal Fortino – Piazza Garibaldi, Forte dei Marmi

11:45 – 12:00 Passaggio nel centro storico di San Miniato

14:45 – 15:00 Passaggio nel centro storico di Lucca

15:45 Arrivo a Pietrasanta e car display in Piazza Duomo

16:30 Ripartenza del convoglio verso Forte dei Marmi

29 Settembre – Passo delle Radici