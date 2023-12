La nuova Dodge Charger anticipata nel nuovo spot natalizio

Dodge ha diffuso un nuovo spot natalizio che ci dà un’anticipazione della nuova Dodge Charger, mostrandocela per la prima volta, anche se in forma animata. Il veicolo appare brevemente in Think Twice e fa parte di un libro intitolato Santa’s Naughty List: An Origin Story. La Charger di nuova generazione di colore rosso ricorda il concept Daytona EV svelato lo scorso anno. Dodge conserva uno stile vintage, con una parte anteriore scolpita, gobbe sul cofano e linee robuste che si estendono verso la parte posteriore del veicolo.

Nuova Dodge Charger: in un video natalizio la casa americana avrebbe rivelato la prima immagine della futura generazione

La nuova Dodge Charger Coupé potrebbe essere una vettura di grandi dimensioni, se conserva le proporzioni del concept. Questo significherebbe che avrebbe un ampio spazio per i passeggeri posteriori. Tuttavia, non è detto che il concept sia identico al modello che troveremo nelle concessionarie.

Il veicolo ha una forma simile a quella della carrozzeria bianca che era apparsa qualche mese fa. Tuttavia, ci sono alcune differenze rispetto al concept Daytona. Ad esempio, i fari sembrano più tradizionali e rotondi, mentre la show car elettrica aveva una barra luminosa sottile sulla finta griglia. La porta anteriore è lunga, il che fa pensare che si tratti di una berlina con le maniglie delle porte posteriori nascoste.

La nuova Dodge Charger in questo video ha anche altri dettagli diversi dal concept, come specchietti laterali più grandi, un paraurti anteriore meno vistoso (ma ancora sportivo) e un cofano aggressivo. Non possiamo vedere la parte posteriore del veicolo, né sapere se avrà il badge Dodge normale o il logo Fratzog appena ripreso. Dodge non ha rivelato molto sulle nuove versioni, solo che non avranno il motore V8. La casa automobilistica ha detto che la versione elettrica avrà diverse opzioni, con pacchetti di aggiornamento per vari livelli.

La nuova Dodge Charger non avrà più il V8 tra le opzioni di motore, ma sarà equipaggiata con i nuovi sei cilindri in linea Hurricane di Stellantis. Questo motore ha due livelli di potenza. Il livello base ha 400 CV (nella versione Standard Output) e il livello superiore ha 500 CV nella versione High Output.

Questo è già un buon risultato, ma i fan di Hellcat e SRT sono abituati a una potenza molto maggiore e vorranno lo stesso o di più. Per fortuna, Stellantis ha annunciato che sta lavorando a un motore più potente. Questo sarà probabilmente destinato ai modelli più costosi della Charger a combustione e del RAM RHO, il successore dell’apprezzato TRX. Non bisogna dimenticare che arriverà anche una nuova Chrysler 300, basata sulla Charger. La Charger non tarderà ad arrivare, e il video dice che sarà disponibile “alla fine del 2024”.