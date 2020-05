Nuova Chrysler 300: ecco il successore ibrido o elettrico | Render

L’attuale gamma di Chrysler include soltanto due minivan, Pacifica e Voyager, e la berlina di grosse dimensioni Chrysler 300. Negli ultimi mesi sono trapelate in rete alcune notizie riguardo a una possibile uscita di produzione di quest’ultima vettura. Queste sono state supportate dal fatto che fino ad ora non sono emerse foto spia di prototipi della nuova generazione.

Per fortuna ci sono gli artisti digitali che danno libero sfogo alla propria immaginazione sulle auto in arrivo. Carscoops ha voluto immaginare in un render come potrebbe essere la nuova generazione della 300.

Chrysler 300: un render prova ad immaginare la nuova generazione della berlina

L’obiettivo principale di questo progetto, secondo il noto sito Web, era quello di mostrare i principali tratti distintivi di una berlina classica a trazione posteriore. Questi comprendono un cofano lungo, delle sporgenze corte e un rapporto asse/cruscotto elevato.

Per migliorare ulteriormente l’aspetto visivo dell’auto, è stata implementata un’imponente griglia anteriore affiancata da gruppi ottici a LED obliqui e una fascia inferiore aggressiva.

A bordo di questo concept è stato utilizzato anche un cofano motore bicolore che si fonde con la base dei montanti anteriori tramite delle finiture nere. Queste proseguono verso la parte posteriore. I laterali della nuova Chrysler 300 immaginata da Carscoops presentano delle linee molto definite.

I finestrini senza cornice aggiungono una maggiore aerodinamicità mentre il design delle portiere ricorda quello utilizzato sulle Rolls-Royce. Da notare anche la presenza di uno sportellino sul passaruota anteriore visibile nel render che potrebbe racchiudere una porta di ricarica. Ciò significa che la nuova generazione ipotizzata dal noto sito potrebbe essere un modello completamente elettrico o ibrido plug-in.