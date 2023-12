Nuova Lancia Ypsilon: ricostruito il suo aspetto definitivo sulla base delle foto spia

Nuova Lancia Ypsilon sarà la prossima grande novità di Stellantis. Il suo debutto è previsto a Milano a febbraio ma già prima di quel mese è probabile possano trapelare le prime immagini definitive dopo che nei giorni scorsi sono apparse sul web le prime foto spia. Queste hanno permesso a designer e creatori digitali di ricostruire per sommi capi quello che potrebbe essere il design di questo atteso modello. Tra i vari render uno di quelli che sembra essersi avvicinato maggiormente a definire quello che sarà lo stile esterno di questa auto sembra quello realizzato dall’utente Tommy99 nel forum Autopareri.

Un render apparso sul web nelle scorse ore mostra quello che potrebbe essere il design definitivo della nuova Lancia Ypsilon

L’immagine che vi mostriamo sembra essere davvero vicina a mostrare come sarà la nuova Lancia Ypsilon. Ovviamente non escludiamo qualche piccolo cambiamento rispetto a quanto vediamo qui ma grosso modo sarà questa esteticamente parlando la prima novità di Lancia dopo molti anni. Ricordiamo che questa auto sarà prodotta in Spagna presso lo stabilimento Stellantis di Figuruelas vicino alla città di Saragozza. In quel sito l’auto sarà prodotta insieme a Peugeot 208 e Opel Corsa, due auto con cui avrà molto in comune. Questa sarà la prima Lancia ad avere in gamma una versione completamente elettrica che però non sarà l’unica. Infatti ci sarà almeno una variante ibrida.

Lancia

La nuova Lancia Ypsilon come è possibile notare da questo render si ispirerà molto al design visto nella concept car Lancia Pu+RA HPE svelata ad aprile dalla casa italiana in occasione della Milano Design Week. Ricordiamo che nelle recenti foto spia è stato mostrato anche l’abitacolo del modello. Il cerchio sarà un elemento distintivo anche nell’abitacolo, grazie al tavolino – che abbiamo visto nei primi teaser ufficiali – collocato tra i due sedili anteriori. Non solo un dettaglio di design, ma anche un elemento funzionale: servirà infatti come porta oggetti e come appoggio per i polsi mentre si useranno i pulsanti fisici sotto lo schermo dell’infotainment, animato dal nuovo software S.A.L.A., che sta per Sound, Air, Light e Augmented. Infine per quanto riguarda la versione elettrica, dovrebbe disporre del propulsore da 156 CV e batteria da 54 kWh, che garantisce circa 400 km di autonomia. In seguito sarà disponibile anche un motore mild hybrid, probabilmente il 1.2 turbo benzina da 136 CV di Fiat 600 e Jeep Avenger.