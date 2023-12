Alfa Romeo: in Germania anche a novembre vendite in crescita

Alfa Romeo si avvia a concludere con ottimi risultati il suo 2023 in Germania. Alla fine di novembre la casa automobilistica del Biscione è arrivata a vendere in Germania 5.680 veicoli, aumentando il numero di nuove immatricolazioni del 79,4 per cento. Le ultime statistiche dell’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA) mostrano anche che in Germania sono state immatricolate circa il 35,3 per cento in più di Alfa Romeo rispetto a novembre 2022. Il marchio premium del gruppo Stellantis ha sovraperformato ancora una volta in modo significativo il mercato complessivo, per il quale la KBA ha registrato a novembre un calo del 5,7 per cento rispetto al 2022.

Fino ad ora nel 2023 vendite in crescita di quasi l’80% per Alfa Romeo in Germania

L’intera attuale gamma di modelli dello storico marchio milanese ha mostrato ottime prestazioni. Il SUV sportivo Stelvio, l’agile Alfa Romeo Tonale e la bellissima berlina sportiva Giulia hanno avuto un ruolo simile nel successo. Questa ultima ha venduto addirittura più del doppio rispetto ai primi undici mesi del 2022 e ha aumentato le sue cifre di vendita di un forte 137 per cento.

“Il trend di crescita dell’Alfa Romeo sul mercato tedesco è proseguito senza sosta anche nel mese di novembre. L’aumento significativo è ancora una volta distribuito su tutti i modelli, il che sottolinea l’attrattiva della nostra offerta per i clienti tedeschi. Ora ci resta un mese per rendere il 2023 un anno di grande successo. I concessionari e il mio team si stanno avvicinando a questo obiettivo con il massimo impegno”, ha dichiarato Niccolò Biagioli, Amministratore Delegato Premium Brands Stellantis Germania.

Dunque ancora una buona notizia dalla Germania per il marchio premium di Stellantis che si accinge a concludere nel migliore dei modi il suo 2023. Ricordiamo che nei prossimi anni Alfa Romeo sarà sempre più protagonista del segmento premium in Europa e non solo. Infatti sono in arrivo una serie di novità che manterrano il brand costantemente alla ribalta. Si partirà l’anno prossimo con il SUV compatto e poi si proseguirà con le nuove generazioni di Giulia e Stelvio nel 2025 e nel 2026 e con due auto di segmento E che arriveranno nel 2027 e nel 2028.