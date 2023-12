Alfa Romeo: novembre da record per il Biscione in Italia

Alfa Romeo ha fatto un novembre eccezionale, confermando una crescita costante lungo tutto il 2023. Il marchio italiano ha raggiunto una quota di mercato del 2 per cento, il secondo miglior risultato dell’anno, con oltre 2.700 auto vendute, il 70 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2022. Inoltre, Alfa Romeo è il Brand Premium che cresce di più rispetto all’anno scorso: i volumi da gennaio a novembre sono raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2022, e la quota di mercato è aumentata di 0,7 punti percentuali.

Alfa Romeo continua ad essere il Brand del comparto Premium che cresce di più anno su anno

Tonale è ancora una volta la vettura che fa crescere Alfa Romeo, la vettura che ha vinto molti premi e che domina il segmento dei C-SUV Premium. A novembre il modello ha raggiunto quasi il 6 per cento di quota nel segmento C-SUV, consolidando la sua leadership, e ha venduto tre volte di più rispetto allo stesso mese del 2022. Il successo di Tonale è dovuto anche alla versione Plug-in Hybrid 280 cv Q4, che combina sportività ed efficienza, ed è una delle preferite in Italia tra le ibride plug-in Premium. Tonale ha venduto quasi 18.000 unità nei primi undici mesi dell’anno.

Stelvio è un altro modello che fa bene al marchio Alfa Romeo, con una quota dell’11,2 per cento nel segmento D-SUV a novembre, grazie anche al buon risultato nel settore B2B, cioè le flotte aziendali e i noleggi, dove Stelvio raggiunge quasi il 15 per cento di quota. Questo successo è confermato dal prestigioso premio di “Miglior auto per dirigenti” ricevuto ai “MissionFleet Awards”. Stelvio è molto apprezzato dalle aziende per il suo stile, la sua sportività e la sua tecnologia, e dimostra che l’auto aziendale è un elemento distintivo ed emotivo per il middle e l’high management, e non solo una commodity.

Raffaele Russo, Managing Director di Alfa Romeo in Italia ha dichiarato: “Sono molto contento dei risultati di novembre che dimostrano la nostra crescita in termini di vendite, quote e Brand Reputation. E questo è merito di un lavoro di squadra con le nostre Concessionarie e con i nostri Clienti che, sempre di più, stanno scegliendo il marchio con fiducia”.