Meccanico distrugge Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio di un cliente facendola schiantare contro una Porsche 911

Quando si lascia la propria auto al meccanico, si spera di riaverla in uno stato migliore di prima. Purtroppo, per il proprietario dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio che vedete nelle foto, non è andata così. Il proprietario della Giulia ha raccontato su Reddit la sfortunata vicenda della sua auto, che dopo averla lasciata per delle riparazioni minori, è stata coinvolta in un incidente dal meccanico durante una prova su strada. Ha mostrato alcune foto della sua vettura, che ha urtato altri due veicoli, con la scritta: “L’ho portata per delle piccole riparazioni e sono tornato con questo”.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio distrutta da un meccanico durante il giro di prova: l’auto si è schiantata contro una Porsche 911

La scena è ancora più drammatica perché l’auto coinvolta è un’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Forse i 510 CV del suo motore V6 biturbo hanno influito sull’incidente spettacolare, con la Giulia che ha schiacciato una Porsche 911 e si è sollevata in aria, appoggiando il frontale sul lato di una Mercedes GLE. Il proprietario della Giulia ha spiegato: “Mi hanno detto che stavano facendo una prova su strada dopo le riparazioni e un minivan gli si è messo davanti”. Così chi guidava, per evitare il minivan, “ha sterzato e ha urtato il bordo della strada, sbattendo contro un albero e sollevandosi in aria”.

Il proprietario della Giulia ha negato alcune voci sui social che dicevano che il meccanico alla guida dell’auto fosse ubriaco. Comunque sia in officina non saranno felici del coinvolgimento di un loro dipendente, di cui non si sa come stia dopo l’incidente. L’incidente ha causato danni a diversi veicoli parcheggiati vicino, con un costo totale molto alto e difficile da stimare. L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ha tagliato di netto la parte superiore della Porsche 911, quasi facendola diventare una cabrio. La Mercedes GLE sembra aver subito i danni minori, essendo riuscita a bloccare la Giulia in volo. Tuttavia, in una foto si nota che la GLE è stata spinta di lato contro una Dodge Charger SRT Hellcat.