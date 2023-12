Nuova Lancia Ypsilon: ecco come sarà il suo design

Ieri sul web sono apparse le prime immagini spia della nuova Lancia Ypsilon. La vettura è ormai prossima al debutto che avverrà nel corso del prossimo mese di febbraio a Milano. Ovviamente non escludiamo che già nelle prossime settimane possano apparire le prime immagini senza velo della versione definitiva di questo modello che riporterà il marchio Lancia nei principali mercati europei intorno alla metà del prossimo anno dopo una lunga assenza.

Ecco come potrebbe apparire il design definitivo della nuova Lancia Ypsilon alla luce delle prime foto spia apparse sul web

A proposito della nuova Lancia Ypsilon, qui vi mostriamo un render pubblicato dal sito spagnolo Test Coches che sembra essere davvero vicino a quello che sarà il design definitivo di questo modello quando sarà svelato. Notiamo elementi di design in comune con la concept car Lancia Pu+RA HPE. La cosa ovviamente non ci stupisce in quanto è stato lo stesso numero uno di Lancia Luca Napolitano a dire che quel prototipo avrebbe rappresentato una sorta di manifesto del design delle future auto di Lancia.

Ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon sarà una hatchback lunga 4 metri che sarà prodotta su piattaforma CMP presso lo stabilimento Stellantis di Figueruelas vicino alla città di Saragozza in Spagna. L’auto avrà molto in comune con Opel Corsa e Peugeot 208 di cui forse sarà leggermente più lunga. Ricordiamo che nella sua gamma ci sarà spazio per versioni ibride e per una elettrica al 100 per cento che potrebbe utilizzare lo stesso motore delle due berline “cugine”.

Lancia

Nuova Lancia Ypsilon avrà uno stile più maschio e punterà forte su lusso e tecnologia al suo interno. Nell’abitacolo spiccherà il sistema di infotainment Sala che dovrebbe rendere la vita degli automobilisti molto più piacevole e semplice. Materiali premium ispirati agli arredi delle case italiane grazie alla collaborazione con partner importanti come Cassina saranno un’altra delle caratteristiche di spicco di questa auto pronta a conquistare il mercato delle auto di segmento B premium.